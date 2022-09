Surface Pro 9 : voici notre premier aperçu du design fleuri de la tablette et son clavier

Microsoft se tient prêt à dévoiler une nouvelle génération d'appareils Surface en octobre. Une fuite dévoile le design de la Surface Pro 9.

L’automne est la période où les grandes marques de la tech aiment présenter leurs nouveaux produits. L’opportunité tombe avant les gros achats de fin d’année pour beaucoup de foyers. Apple a déjà présenté sa nouvelle gamme d’iPhone et ses accessoires, et on sait que Google présentera sa gamme Pixel en octobre. Du côté de Microsoft aussi, on prépare de nouveaux appareils : une nouvelle génération pour fêter les 10 ans de la gamme Surface.

Les premières fuites se concentraient sur les caractéristiques internes de la Surface Pro 9. L’appareil serait proposé au choix avec une puce Intel de 12e génération ou une puce ARM Microsoft développée avec Qualcomm. On pense désormais avoir la première image de la Surface Pro 9.

Des claviers Type Cover très fleuris

Une image partagée sans description par le compte Twitter Aggiornamenti Lumia nous montre ce qui est clairement une tablette avec le design d’une Surface Pro. On peut notamment reconnaitre le stylet Surface Pen qui accompagne la gamme depuis quelques années.

On pense savoir qu’il s’agit en fait de la première image publique d’une Microsoft Surface Pro 9 avec son clavier Type Cover. La firme prépare en effet un nouveau design pour l’accessoire le plus utile pour ses tablettes, le clavier physique. Ici on découvre que la nouvelle gamme proposera une esthétique assez chargée, avec un motif fleuri pour ce modèle. Évidemment d’autres modèles seront proposés avec d’autres styles.

Un coup d’œil aux contours de la tablette montre que son châssis devrait aussi s’harmoniser avec le coloris des claviers. Ici un châssis en bleu pour se marier avec le clavier bleu.

Pour le reste le design semble peu évoluer, notamment au niveau des bordures autour de l’écran. Étrangement, la caméra présente au-dessus de l’écran ne semble intégrer qu’un simple capteur photo, et non le module plus complexe nécessaire pour Windows Hello.

Plusieurs éléments montrent que cette image ne semble pas totalement finalisée. Par exemple la touche Windows sur le clavier a un design qui ressemble à un place holder. L’interface à l’écran suit l’esthétique de Windows 11, mais une version définitive de cette image pourrait présenter une interface plus significative.

Microsoft devrait confirmer les caractéristiques de sa Surface Pro 9 au mois d’octobre lors d’une conférence. La firme a plutôt réussi à éviter les fuites jusque là.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.