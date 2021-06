Introduction

Après avoir remodelé son produit fin 2019, Microsoft a lancé récemment son Surface Laptop 4. Un modèle en tous points identique à son prédécesseur de prime abord, mais avec quelques légères améliorations bienvenues à l’intérieur qui le rende toujours aussi séduisant et agréable à utiliser.

La fiche technique du Microsoft Surface Laptop 4

Modèle Microsoft Surface Laptop 4 Taille de l'écran 13.5 pouces, 15 pouces Définition 2496 x 1664 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1185G7 Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 32 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.0 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 10 Dimensions 244 x 14.7 x 339.5mm Poids 1542 grammes Prix 1 129 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

On prend le même et on recommence

Le Surface Laptop 4 ressemble à s’y méprendre au Surface Laptop 3. En fait, non. C’est rigoureusement le même et l’on y retrouve les mêmes sensations.

On a là un appareil avec un très beau châssis unibody métallisé de couleur sable plutôt robuste avec un écran de 13,5 pouces. Vous le trouverez aussi en coloris métallisés noir mat ainsi qu’une version bleu glacier ou gris platine avec un revêtement Alcantara à l’intérieur.

Il existe également une version un peu plus encombrante avec un écran de 15 pouces de diagonale (2496 x 1664 pixels – 201 ppi), disponible en version métallisée noir mat et gris Platine.

Trackpad et clavier, les atouts phares

On retrouve le large trackpad agréable à utiliser et qui se fond bien dans le châssis. Il est réactif au clic d’un peu partout sur sa surface. Le clavier est toujours aussi ergonomique. Il reste très rapide à la frappe, très réactif et l’on apprécie l’espacement des touches, assez larges pour ne pas frapper à côté.

Le PC s’ouvre toujours aisément, à quasiment un doigt. On aperçoit alors la caméra Windows Hello pour l’authentification, deux micros de qualité studio. L’appareil est de plus équipé de haut-parleurs. Il est à noter que Microsoft n’a pas fait d’effort pour réduire les bordures toujours bien imposantes en 2021 autour de l’écran. C’est fort dommage d’avoir encore un tel élément massif sur un produit qui a été pensé pour être élégant.

Au dos, le logo Microsoft brille bien et va adorer vos traces de doigt. Mais le revêtement un peu poli du PC lui permet d’éviter les marques ailleurs.

Du côté des connectiques, pas de changement non plus. On trouve toujours un port USB-C, un port USB-A, un port pour la prise jack et le fameux port Surface Connect pour la recharge. Le port USB-C n’est même pas Thunderbolt, mais USB 3.1 Gen 2 (débit à 10 Gb/s). Le service minimum sur un PC aujourd’hui et vous risquez d’être vite bloqué si vous avez trop de périphériques ou d’accessoires à connecter, notamment s’il vous fallait une sortie vidéo absente. Un second port USB-C ou même USB-A aurait été le bienvenu, voire un port HDMI.

Microsoft a limité les connectiques au strict minimum // Source : FRANDROID / Anthony WONNER Le port propriétaire Surface Connect pour recharger l’appareil // Source : FRANDROID / Anthony WONNER

Mais comme sur la version précédente, Microsoft reste attachée à son port Surface Connect qui a finalement plus d’inconvénients que d’avantages. Il a pour lui d’être relativement magnétique et donc d’éviter de s’arracher si vous vous prenez les pieds dedans. Mais il prend aussi de la bande passante que Microsoft aurait pu dédier à un port Thunderbolt/USB-C, souvent utilisé sur d’autres PC pour recharger.

L’ensemble fait une fois de plus premium et a le mérite de ne pas avoir voulu trop copier le design du MacBook d’Apple. Même si le coloris que nous avons testé rappelle énormément le rose gold des ordinateurs à la pomme… Le Surface Laptop 4 mise sur un gabarit bien étudié et le tout se montre plutôt fin, même si moins fin qu’un MacBook Air. Microsoft conserve son allure plus carrée, mais somme toute élégante et solide, qu’on glissera assez facilement dans un sac à dos ou large sac bandoulière, avec un poids raisonnable sur la balance (1265 g). Et il faut aussi avouer qu’avec son poids bien réparti, il est assez confortable pour travailler en le posant sur ses genoux.

Ecran : du moyen dans les chiffres, bon dans les usages

On a une fois de plus la dalle PixelSense LCD IPS tactile qui affiche une diagonale de 13,5 pouces (2256 x 1504 – 201 ppi). On notera que l’écran est sensiblement le même, le contraste et la luminosité ont été légèrement améliorés et le tout offre un meilleur confort visuel. L’écran est encore au format original de 3:2. C’est toujours parfait pour travailler avec sa hauteur un peu plus marquée. En revanche, il est vrai que certains jeux vidéo vont s’afficher bizarrement et les vidéos auront parfois tendance à vous dégainer des bandes noires pour se recadrer en 16:9. Ça surprend la première fois, mais on finit par s’y faire.

À noter que l’écran est compatible avec le stylet Surface Pen, mais celui-ci n’est pas vendu avec l’ordinateur.

Source : FRANDROID / Anthony WONNER Le Surface Laptop 4 // Source : Microsoft

Passé sous notre sonde et à l’aide du logiciel CalMan, le Surface Laptop 4 fait bonne figure une fois de plus. En mode sRGB (sous Windows 10, vous avez également le mode « amélioré » disponible), l’écran affiche 98 % du spectre sRGB, soit 66 % du DCI-P3. Des chiffres qui sont similaires à ceux enregistrés avec le Surface Laptop 3.

Le DeltaE sur DCI-P3 mesuré est de 4,47 et indique des couleurs calibrées moyennement. La luminosité maximale de l’écran s’inscrit aussi dans le ventre mou du marché avec 320 cd/m² pour un taux de contraste de 1453:1. La température des couleurs moyenne est de 6466 K, soit très proche des 6500K de référence.

Plus que des chiffres, il y a aussi le ressenti général. L’écran du Surface Laptop 4 est très agréable pour travailler, suffisamment lumineux sous tous les angles, que ce soit pour regarder une vidéo ou pour discuter en visioconférence à plusieurs. Le PC dispose d’un capteur de luminosité ambiante qui ajuste parfaitement l’affichage pour rendre la lecture à l’écran confortable en toutes circonstances, de jour comme de nuit et dans des environnements moins lumineux. On a juste parfois constaté un peut trop de reflets en plein soleil. Mais il faut avoir envie de travailler ainsi.

La différence est à l’intérieur

C’est finalement sous le capot qu’on voit la différence entre les Surface Laptop 3 et Laptop 4. Ou plutôt qu’on la ressent. Le modèle que nous avons testé embarque un processeur Intel Core i7 de 11e génération. L’ordinateur existe aussi avec du Core i5 et la firme américaine offre également la possibilité d’ajouter des processeurs mobiles AMD Ryzen 5 4680U ou Ryzen 7 4980U avec Radeon Graphics Microsoft Surface Edition. C’est le principal attrait de cette version 2021 qui s’enorgueillit d’être 70 % plus rapide.

À cela s’ajoutent 8 à 32 Go de RAM LPDDR4x (seulement 8 Go pour les AMD Ryzen 5). Notre version d’essai comptait 16 Go de RAM. Le Laptop 4 n’a donc jamais flanché en bureautique, visionnage de vidéo, navigation (même avec de nombreux onglets ouverts) ou même avec quelques jeux légers (Civilization VI ou même les Sims survivent). N’essayez pas de lancer Flight Simulator, le jeu est en revanche trop exigeant en ressources pour lui (ou optez pour la version Xbox Cloud gaming à venir sur PC). Au niveau de la retouche d’images, le Laptop 4 répond fluidement. On l’a rarement entendu souffler quand il était en surchauffe (chose arrivée très très rarement). Il est fait pour travailler et centré sur la productivité. En cela, ses performances sont optimales et rendent l’usage parfait pour répondre à nos exigences en conditions de travail, avec de la rapidité d’exécution, plus de polyvalence et moins de souffrance face à des logiciels un peu gourmands.

Nous avons testé les performances du nouveau processeur avec Cinebench R20. Le Surface Laptop 4 obtient un score de 1915 points là où le Laptop 3 avait plafonné à 1616. Cela dénote évidemment de meilleures performances dans le moteur. La carte graphique Intel Iris Xe embarquée apporte plus de peps pour jouer à Civilization V plutôt confortablement ou faire tourner un logiciel de modélisation 3D. Mais il ne faut pas trop lui en demander non plus. Le PC parvient cependant à supporter l’ouverture d’une dizaine d’onglets sur Edge, dont Youtube avec une vidéo en 4K, sans sourciller. Ou bien même Chrome et mes multiples extensions qui tournent en même temps que de multiples onglets ouverts.

Le Surface Laptop 4 est proposé en différentes configurations de 256 Go pour les versions avec Ryzen 5, de 512 Go (notre modèle de test) à 1 To de stockage SSD –qu’il est possible de faire remplacer par un spécialiste — pour les modèles avec puce Intel Core i5 ou i7. A noter que pour un prix inférieur de 20 euros (1129 euros contre 1149 euros pour le Laptop 3), vous disposez désormais du double de stockage sur le modèle initial.

On trouve également dans l’ordinateur la puce de sécurité TPM 2.0 qui prend en charge le chiffrement des données BitLocker ainsi que la protection Windows Hello qui déverrouille le Surface Laptop 4 par reconnaissance faciale. Celle-ci est de plus en plus rapide et fiable au fil du temps dans son identification. Elle ajoute un plus non négligeable au PC qui s’active déjà rapidement lorsqu’on l’ouvre et, en quelques secondes à peine, vous êtes reconnu et pouvez commencer à travailler.

Windows 10 en attendant Windows 11…

Les Surface Laptop 4 profitent de Windows 10 Home pour la version grand public avec un essai de 30 jours à Microsoft 365 Famille. La version Windows 10 Pro sera disponible sur les modèles entreprise. Il compte aussi sur tous les services Microsoft habituels. Et vous pourrez évidemment le passer aisément à la prochaine version Windows 11 prochainement officialisée, mais dont nous vous avons déjà donné un aperçu.

Du côté de la connectivité, le Surface Laptop 4 supporte le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Caméra, vidéo, audio : le parfait combo pour les réunions en télétravail

Le Surface Laptop 4 s’appuie encore sur une caméra frontale HD 720p. Ce n’est pas une définition impressionnante à une époque où de plus en plus de PC portable comptent sur des caméras en 1080p. Mais celle de Microsoft s’avère honnête. Son rôle n’est évidemment pas de vous prendre en selfie, mais plutôt d’accompagner vos appels vidéo. En cela, elle est appréciable, mais elle ne fera pas de vous le prochain Spielberg ou Cameron. C’est plutôt dans la proposition globale pour le télétravail qu’elle trouve une place utile.

Car, pour accompagner cette webcam, on trouve deux micros Studio à longue portée répartis autour ainsi que deux haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Atmos. Ils sont puissants et renvoient un son d’excellente qualité. Et surtout : nous n’avons toujours pas compris où ils étaient cachés exactement sous le clavier pour proposer une expérience sonore d’une telle qualité, équilibrée et sans trop de basses (pas assez même, diront certains). De plus, avec du contenu compatible Dolby, regarder des vidéos devient beaucoup plus immersif. Mais n’attendez pas non plus une scène sonore large d’un si petit appareil.

Avant d’être taillé pour vos soirées vidéo devant l’écran de l’ordinateur, le tout est conçu pour répondre à une tendance : les réunions sur Microsoft Teams, l’outil maison. Et là, c’est un très grand oui pour cette expérience tellement dans l’air du temps. Le Surface Laptop est un excellent partenaire vidéo et audio pour les visioconférences.

Du léger mieux pour l’autonomie

Avec une nouvelle plateforme embarquée, l’autonomie de l’appareil dit aussi merci. On est encore cependant loin des résultats fulgurants du MacBook Pro M1 et ses plus de 20 heures d’autonomie. Le Surface Laptop 4 promet jusqu’à 16,5 heures avec notre Core i7 (jusqu’à 19h avec un AMD Ryzen 5). Dans les faits, c’est moins étincelant que cela. En travaillant en continu, surfant sur internet et regardant un peu de vidéo, nous avons plutôt flirté avec les 9-10 heures. C’est honorable, mais sans plus. Si vous passez la majorité de votre temps à regarder de la vidéo ou à jouer sur le PC, évidemment l’autonomie va drastiquement baisser. De quoi tenir finalement une journée à peine en étant raisonnable sur l’utilisation de la batterie. On appréciera cependant la charge rapide annoncée qui permet de récupérer 80 % d’autonomie en une heure. Pour une charge complète, comptez 45 minutes de plus environ.

On trouve toujours le même chargeur 65 W dans la boîte avec son embout Surface Connect qui se fiche dans le côté droit du PC et son port USB-A astucieux supplémentaire pour recharger un smartphone par exemple. Le Surface Connect est toujours peu pratique avec sa longue tige et l’on rêve de le voir disparaître pour faire véritablement entrer l’appareil Microsoft dans la modernité. Vous pouvez également utiliser le port USB-C pour vous recharger avec un chargeur compatible puissant. Mais vous perdez alors le seul port disponible et, lors de nos tests, cela ne s’est pas toujours avéré probant comme substitution.

Prix et disponibilités du Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 avec écran de 13,5 pouces démarre à partir de 1129 euros sur la boutique de Microsoft ainsi qu’auprès des revendeurs habituels comme la Fnac, Boulanger, Darty, LDLC, Amazon.

La version avec écran de 15 pouces est vendue à partir de 1449 euros.