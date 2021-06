La Xbox One fera tourner Flight Simulator et les jeux next-gen grâce au cloud

Les Xbox One, One S et One X auront droit à un portage de Microsoft Flight Simulator grâce à son service Cloud Gaming Xbox, ainsi que « d'autres jeux de dernière génération ». Le jeu d'aviation sortira sur les Series S et Series X le 27 juillet.

Quoi de mieux pour un jeu d’aviation comme Flight Simulator que de profiter du Cloud (nuage dans la langue de Bill Gates). En amont de sa conférence à l’E3 centrée autour de son Game Pass, Microsoft a annoncé sa volonté d’amener Xbox Cloud Gaming, son service de cloud gaming, sur un maximum d’écrans possibles y compris sur sa génération de console précédente, les Xbox One, One S et One X.

Cloud Simulator

Et c’est au détour d’un communiqué publié au moment de sa conférence, qu’on apprend que l’un des jeux les plus impressionnants de la nouvelle génération Microsoft Flight Simulator, va bénéficier d’un portage sur Xbox One, en plus de son arrivée sur Xbox Series S et Xbox Series X le 27 juillet prochain, avec des accessoires dédiés.

Pour les millions de joueuses et de joueurs qui jouent sur Xbox One aujourd’hui, nous avons hâte de vous en dire plus sur le portage de plusieurs de ces jeux de nouvelle génération, comme Microsoft Flight Simulator, grâce au Xbox Cloud Gaming, ce qui est comparable à ce que nous faisons actuellement sur mobile, tablette et navigateur.

En creux, on comprend aussi qu’un certain nombre de jeux récents vont être capables de tourner sur le parc Xbox One, dix fois plus important que celui des Series S et X. À l’heure de la pénurie de composants, ce n’est pas rien.

L’espoir un peu fou de voir un jour tourner le jeu en natif sur une machine vieille de 6 ans s’envole donc désormais pour de bon. Au vu de la qualité graphique du titre et sa gourmandise, il n’y a pas vraiment lieu d’être surpris. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’avec une solide connexion Internet, les Xbox One pourront bientôt quasiment être considérées comme des consoles next-gen.

Le jeu du studio bordelais Asobo tirait déjà parti du Cloud pour modéliser sa terre virtuelle, en puisant dans les données de Bing Maps, propriété de Microsoft. Mais il s’agit bien là d’aller plus loin et de proposer le jeu dans une version en cloud gaming.

Microsoft Flight Simulator est disponible (sans DLC) sur le Xbox Game Pass. Le jeu sort sur Xbox Series X et S le 27 juillet 2021.