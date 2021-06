Microsoft : attendez-vous à des accessoires Flight Simulator pour planer sur Xbox

Annoncé sur Xbox Series S et X le 27 juillet prochain, Flight Simulator devrait profiter rapidement d’accessoires dédiés aux deux consoles de Microsoft. C’est du moins ce que sous-entend la firme dans une FAQ partagée hier.

L’E3 a été marqué par de nombreuses annonces du côté de chez Microsoft. Parmi elles, l’arrivée de Flight Simulator sur les Xbox Series S et X. On apprend aujourd’hui d’une FAQ partagée il y a quelques heures par le groupe que des joysticks dédiés à la mouture du soft sont à prévoir. Du moins Microsoft l’a fortement laissé entendre en indiquant que « de nouveaux périphériques compatibles avec la Xbox seront bientôt annoncés »… et la chose n’aurait à vrai dire rien d’étonnant.

Si l’environnement Xbox ne permettra pas aux joueurs de profiter de la même variété d’accessoires que sur PC, Microsoft compte bien proposer un peu mieux aux joueurs que leur simple manette pour piloter la palette d’appareils disponibles sur sa simulateur de vol. Cela dit, si vous êtes plutôt PC, la sélection d’accessoires dressée par nos collègues de Numerama pour Flight Simulator pourrait vous intéresser.

La manette et l’option clavier/souris seront disponibles sur Flight Simulator Xbox

Sur Xbox, Flight Simulator devrait rapidement pouvoir compter sur des périphériques fabriqués par des constructeurs tiers. Les joysticks Thrustmaster T.Flight Hotas One, Thrustmaster T.Flight Rudder et HORI HOTAS Flight Stick, disponibles sur Xbox One, pourraient ainsi facilement être utilisés sur les Xbox Series S et X. Flight Simulator pourrait être en mesure de les supporter à court terme.

Pour l’instant, aucun périphérique n’a toutefois été expressément annoncé pour la version console de Flight Simulator. Et il faudra probablement attendre quelques semaines avant d’en découvrir plus, Microsoft expliquant ne « pouvoir partager aucun autre détail pour le moment ».

Comme le précise Windows Central, Honeycomb Aeronautical compte parmi les fabricants de joysticks les plus réputés. On sait qu’il développe de son côté des périphériques voués aux Xbox Series X et Xbox Series S. La marque avait en effet annoncé il y a quelques mois vouloir lancer des versions consoles de certains de ses accessoires existants. Quelques modèles du constructeur, comme le Foxtrot Tango Flight Stick and Throttle est d’ailleurs déjà serti d’un bouton Xbox.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas investir dans du matériel spécifique, Microsoft a d’ores et déjà précisé que les manettes Xbox et le combo clavier/souris (pris en charge par ses consoles) seraient supportés par Flight Simulator Xbox.

Le titre arrivera sur Xbox Series X|S le 27 juillet prochain. Son prix n’a pas encore été précisé.