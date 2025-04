Xbox préparerait trois nouvelles manettes pour sa future console

Selon les dernières rumeurs, trois prototypes de manettes Xbox seraient en chantier pour la prochaine génération de console. L’une d’entre elles serait une nouvelle version Elite.

Microsoft travaille sans surprise sur la prochaine génération de consoles Xbox, ainsi que sur sa première console portable, très probablement en partenariat avec Asus.

Selon les informations de Jez Corden du site Windows Central, la firme serait aussi en train de travailler sur trois nouveaux prototypes de manettes Xbox.

Trois nouvelles manettes pour la Xbox et le PC ?

C’est dans son podcast Xbox Two que le journaliste généralement très bien informé révèle ses premières trouvailles. Il évoque trois prototypes de manettes en cours de développement, sans pour autant être avare en détail.

Le premier serait une nouvelle version de la manette Xbox classique, avec des mises à jour techniques pour la mettre à niveau. On imagine ici des améliorations au niveau de l’autonomie, de la fiabilité et la latence de la connexion.

Le second prototype serait une version milieu de gamme et pourrait bien s’apparenter au fameux projet Sebile qui a fuité en 2023 via les documents de la FTC. Pour rappel, elle reprendrait le segment de la Elite Core avec des fonctionnalités de retour haptique avancées.

Le projet Sebile qui a fuité en 2023 serait le prototype « milieu de gamme » du lot

Mais une troisième manette serait aussi en projet, une éventuelle Elite Series 3 encore plus onéreuse. Elle intégrerait les fonctionnalités évoquées pour la manette Sebile, à savoir une connexion directe au Wi-Fi pour minimiser la latence dans le cadre du jeu en cloud gaming. À l’instar de la manette Stadia de Google (RIP) ou de la manette Luna d’Amazon, elle se connecterait ainsi directement à votre routeur sans passer par votre console ou téléviseur.

Les informations restent cependant assez maigres pour le moment et on attend toujours Microsoft sur deux points : l’intégration ou non d’un gyroscope et la qualité du retour haptique. La manette DualSense de Sony conserve une sérieuse avance technologique, même si l’ergonomie des manettes Xbox reste très appréciée.

L’autre grande inconnue reste la date de sortie de ses manettes. On s’attend cependant à les voir arriver en même temps que la nouvelle console Xbox. Le mystère sur ce point reste entier.