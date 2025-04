Asus tease… l’annonce d’une console Xbox ?

Grand habitué des annonces du 1er avril, Asus évoque une nouvelle console ROG Ally plus puissante avec un nouveau design. Et il se pourrait bien qu’il s’agisse de la première console portable Xbox.

On sait désormais que Microsoft compte lancer sa première console PC portable avec l’aide d’un constructeur tiers. Lors des récentes rumeurs sur le sujet, le nom d’Asus avait été évoqué pour une première machine estampillée Xbox.

Ce lundi 31 mars, le constructeur de la ROG Ally semble teaser un nouveau modèle pour sa console phare sur X / Twitter, une première annonce à laquelle a directement répondu Xbox. Le projet semble donc se confirmer pour les deux parties.

Une ROG Ally Xbox au nouveau design ?

Dans ce tweet, la mascotte de la marque Asus ROG semble travailler sur une ROG Ally nouvelle génération sans pour autant montrer la console.

La machine proposerait ainsi une « endurance marathonienne » (pour plus de batterie donc), « plus de capacité » (de stockage), des « vitesses plus rapides » et un « nouveau look ».

Le compte Xbox s’est empressé de répondre à ce tweet avec une image du fameux mème « Side-eye Monkey Puppet », une manière de confirmer à demi-mot (et sans trop se mouiller) qu’il s’agirait bien de la fameuse console portable Xbox tant attendue.

Ce nouveau design devrait donc radicalement changer par rapport à la ROG Ally classique, pour s’inspirer notamment d’ergonomie des manettes Xbox actuelles. On pourrait ainsi s’attendre aux boutons ABXY aux couleurs emblématiques ainsi qu’un bouton Xbox pour lancer la Game Bar.

Et même si on pourrait penser qu’il s’agit d’un poisson d’avril, il est important de rappeler que l’Asus ROG Ally originelle a aussi été annoncée le 1er avril 2023. La date fait donc partie du calendrier marketing du constructeur, qui semble vouloir faire parler de lui la veille de l’annonce de la Nintendo Switch 2.

