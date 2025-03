Microsoft : voici comment Windows pourrait concurrencer SteamOS sur le marché des consoles portables

Les plans de Microsoft semblent se préciser alors que de nouvelles rumeurs évoquent un premier constructeur pour la première console portable Xbox. Surtout, la firme travaillerait sur une nouvelle interface de Windows adapté à ces machines, un projet évoqué depuis de nombreux mois désormais.

Crédit photo : OtaXou

Les rumeurs s’intensifient concernant une console PC portable Xbox depuis quelques mois. Elles ont culminé cette semaine avec les indiscrétions du média Windows Central qui a confirmé les plans de Microsoft pour le lancement d’une nouvelle console dès cette année.

Le projet, surnommé Kennan, consisterait à s’associer à un fabricant tiers pour se lancer sur ce marché grandissant. De nouvelles informations nous viennent du très fiable Tom Warren du média The Verge, qui dévoile ce partenaire de lancement potentiel, mais aussi les plans de Microsoft.

Asus, constructeur de la première console portable Xbox ?

Dans sa newsletter Notepad publiée ce mercredi 12 mars, le journaliste corrobore les premières informations de Windows Central tout en apportant de nouvelles données.

Selon lui, c’est bien Asus qui serait le partenaire privilégié pour cette première console portable certifiée Xbox, mais le constructeur taïwanais n’aurait pas l’exclusivité et pourrait être rejoint par d’autres partenaires pour ce lancement.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle ROG Ally Xbox ou sur un modèle différent, mais le nom d’Asus est loin d’être surprenant tant la marque s’est fait une place face au Steam Deck.

Car si la console PC portable de Valve est bien en ligne de mire de Microsoft, c’est aussi avec SteamOS, son système d’exploitation, que veut rivaliser Microsoft.

Pour aller plus loin

On sait quand SteamOS arrivera sur vos consoles portables préférées

Unifier le jeu PC et Xbox

Selon Tom Warren, l’arrivée de Microsoft sur le marché des consoles portables s’inscrit dans « effort plus large de Microsoft visant à unifier Windows et Xbox en vue d’une bibliothèque universelle de jeux Xbox et PC« .

D’une part, il s’agirait d’améliorer sensiblement l’interface de Windows sur ce type d’appareil, une critique qui revient sans cesse sur les tests de machines comme la ROG Ally, la Lenovo Legion Go et la MSI Claw. Microsoft voudrait ainsi proposer « une interface qui ressemble davantage à celle d’une Xbox« , afin de proposer une expérience similaire entre console Xbox et PC.

Alors que SteamOS vise à se déployer progressivement sur des machines autres que le Steam Deck, le projet de Microsoft devrait ainsi lui permettre de rester dans la course.

Enfin, l’autre objectif de Microsoft serait dans ce contexte de proposer « un magasin unique de jeux […] pour que les développeurs puissent créer des titres pour les consoles PC portables, les consoles de salon et les PC de jeu. »

Les détails restent encore flous à ce stade, mais on pourrait s’attendre à une meilleure interconnexion entre le Xbox et le PC, comme la possibilité de jouer à sa bibliothèque de jeu console sur Windows.

Beaucoup de conditionnel donc, mais un faisceau d’indices et de rumeurs qui semblent se concorder sur un même objectif : investir le marché des consoles PC portables avec un OS optimisé.