Amazon vend au rabais la Microsoft Surface Pro 11 : le modèle sous Snapdragon X Elite est 650 € moins cher

Les Surfaces de Microsoft sont des appareils hybrides Ă mi-chemin entre une tablette et un PC portable. La dernière en date est la Microsoft Surface Pro 11, un appareil nomade et puissant sous puce Qualcomm qui voit sont prix passer de 1 649 euros Ă 999 euros pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

La Surface Pro 11 est le dernier pĂ©riphĂ©rique deux en un de Microsoft. Ă€ la fois ordinateur et tablette, cette nouvelle version de la gamme Surface Ă une liste de fonctionnalitĂ©s et une configuration intĂ©ressante. En passant par sa puce ARM signĂ© Qualcomm, l’ajout de l’intelligence artificielle Copilot+ et d’un Ă©cran OLED… Seul hic, son prix, mais pas pendant les ventes flash de printemps d’Amazon grâce Ă 650 euros de rĂ©duction.

Ce qu’il y a dans la Microsoft Surface Pro 11

Un CPU Snapdragon X Elite

Un Ă©cran OLED de 13 pouces

Votre assistant IA Copilot+ d’intĂ©grĂ©

Au lieu de 1 649 euros, la Microsoft Surface Pro 11 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Amazon.

L’avenir des PC sur ARM ?

La Surface Pro 11 incarne la fusion parfaite entre tablette et PC portable, offrant une polyvalence rare sur le marché. Microsoft propose cette nouvelle génération en deux déclinaisons : une version classique sous architecture Intel, et une seconde exploitant l’architecture ARM, qui représente selon la firme l’avenir de l’informatique. Cette dernière mise sur une consommation énergétique optimisée et une puissance décuplée, idéale pour répondre aux besoins des professionnels et des créatifs.

Dans sa version ARM, la Surface Pro 11 embarque la nouvelle puce Snapdragon X Elite (X1E-80-100), un processeur 12 cœurs capable d’atteindre une fréquence de 3,4 GHz, et pouvant grimper jusqu’à 4 GHz en mode turbo (en dual-core). Cette puissance de calcul, combinée à une gestion avancée de l’intelligence artificielle, permet des performances accrues en multitâche, une autonomie améliorée et une réactivité impressionnante, que ce soit pour de la bureautique, du montage vidéo ou du développement.

Un beau laptop/tablette avec un Ă©cran OLED, mais incomplet

La toute dernière Surface Pro 11 de Microsoft se dote d’un superbe Ă©cran OLED de 13 pouces, offrant une rĂ©solution de 2 880 x 1 920 pixels. Cette dalle haute dĂ©finition garantit des couleurs Ă©clatantes, des contrastes profonds et une luminositĂ© optimisĂ©e, idĂ©ale aussi bien pour la crĂ©ation de contenu que pour la consommation multimĂ©dia. Pour la connectique, nous avons droit Ă deux ports USB-C et c’est tout. Pour la recharge, il faut compter sur le tristement cĂ©lèbre Surface Connect qui se montre une fois de plus en trop… Sachant que la tendance actuelle est Ă l’USB-C.

Pour que les Surface de Microsoft deviennent des PC, il leur faut bien entendu les accessoires pour cela. Comme Ă l’accoutumĂ©e, il faut passer Ă la caisse pour s’offrir nouveau clavier : le Surface Pro Flex. Cet Ă©lĂ©gant accessoire en Alcantara cherche Ă Ă©radiquer les dĂ©fauts des prĂ©cĂ©dentes itĂ©rations. Comme le fait de pouvoir le dĂ©tacher de l’Ă©cran et pouvoir l’utiliser ainsi Ă distance. Pratique lorsque vous ĂŞtes en dĂ©placement comme dans un train, en revanche le prix peut en faire reculer plus d’un : plus de 400 euros (60 euros en plus que le Magic Keyboard d’Apple).

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Surface Pro 11.

Afin de comparer la Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables du moment.

