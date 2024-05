L’Apple M4 est une vraie amélioration selon les premiers benchmarks

La nouvelle puce Apple M4 est enfin là, et elle surprend. Grâce à une gravure en 3 nm et à des améliorations significatives au niveau du CPU et de la bande passante de la mémoire, cette puce semble être une vraie évolution par rapport à la puce M3.

On aurait pu s’attendre à une génération sacrifiée avec la puce M4 du nouvel iPad Pro. Rappelons qu’elle arrive seulement six mois après la puce M3.

Pourtant, la puce Apple M4, annoncée avec surprise pour le nouvel iPad Pro, représente un saut considérable en termes de performances et d’efficacité énergétique.

Pour rappel, elle utilise le nouveau procédé de fabrication N3E de TSMC, le M4 promet ainsi une efficacité énergétique supérieure et une augmentation des performances de 18 % par rapport à son prédécesseur fabriqué avec le procédé N5.

Apple a également boosté la bande passante de la mémoire, elle passe de 100 Go/s à 120 Go/s, mais aussi la fréquence d’horloge de son CPU.

Enfin, Apple a ajouté deux cœurs d’efficacité, pour un total de 10 cœurs.

Une vraie amélioration sur Geekbench

Mais ces chiffres sont-ils de vraies améliorations ? Les premiers benchmarks semblent affirmer que oui, avec une performance monocœur qui atteint environ 3 800 points sur Geekbench et 14 500 points en multicœur.

Puce / GeekBench Monocoeur Multicoeur M4 3 800 14 500 M3 Max 3 100 21 000 M3 Pro 3 100 18 500 M3 3 100 11 600 M2Ultra 2 600 21 200 M2 maximum 2 600 14 500 M2 Pro 2 600 14 500 M2 2 600 9 900 M1Ultra 2 300 18 300 M1 Max 2 300 12 500 M1 Pro 2 300 12 500 M1 2 300 8 700

Comme vous pouvez le constater, le gain en multicœur n’est pas énorme.

Avec deux cœurs d’efficacité supplémentaires et une fréquence d’horloge maximale de 4,4 GHz, l’Apple M4 offre donc une belle amélioration du score monocœur par rapport à la puce M3, alors que seulement 6 mois séparent l’annonce des deux puces.

Et sur Mac ? Le calendrier d’Apple pour intégrer cette puce dans d’autres produits, comme le MacBook Pro, le MacBook Air, le Mac Mini, reste flou, on s’attend à des nouveautés seulement à l’automne 2024. Rappelons que le MacBook Air M3 n’a été annoncé qu’il y a deux mois.