iPad Pro M4 2024 : « malgré ces avancées, ce sont toujours des iPad, limités par iPadOS et ses applications »

Les derniers iPad Pro et iPad Air sont là, et Apple promet une révolution en matière de finesse et de performance. Avant de plonger dans l'euphorie collective, allons voir ce que la presse spécialisée a écrit sur ces nouvelles tablettes.

Apple a dévoilé hier ses nouveaux iPad Pro et iPad Air lors d’une présentation très attendue. Les médias ont eu l’opportunité de découvrir ces appareils de près, et voici un aperçu des premières impressions.

Pour aller plus loin

Voici les 4 nouveautés d’Apple, dont les iPad Pro M4 et iPad Air M2

La minceur remarquable

The Verge a souligné la minceur remarquable des nouveaux modèles, avec seulement 5,3 mm d’épaisseur pour le modèle 11 pouces et 5,1 mm pour le 13 pouces, ce qui marque un tournant pour Apple en termes de design fin et léger.

the new iPad Pro 13" is crazily thin 🤯 pic.twitter.com/BTM34SYetw — Noah Herman (@noahhermanyt) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette finesse est le point central des commentaires : les iPad sont plus faciles et agréables à manipuler. Brandon Le Proktor a mentionné avoir eu des difficultés à faire la mise au point avec son iPhone sur la tablette.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Engadget a été impressionné par la légèreté et la finesse des tablettes, une prouesse technique compte tenu de leur puissance et de la qualité de leurs écrans. Numerama a renchéri, en évoquant la finesse impressionnante du grand iPad Pro, surtout comparée à un iPhone 15 Pro Max.

Apple ne ment pas lorsqu’il affirme qu’il s’agit « du produit le plus fin de son histoire ». Les 5,1 millimètres d’épaisseur du grand iPad Pro sont hallucinants quand on tient un iPhone 15 Pro Max avec son autre main, d’autant plus que la tablette semble aussi très légère malgré sa taille. Le fait que le port USB-C réussisse à ne pas dépasser est presque un miracle.

Cette finesse, combinée à une légèreté accrue, donne l’impression de tenir une « feuille de métal impossible » dans la main selon MKBHD.

L’écart de luminosité d’un endroit à un autre de l’écran est saisissant

Concernant l’écran OLED, les avis sont plus nuancés. Si les écrans sont visuellement impressionnants, Cnet rappelle qu’Apple propose déjà d’excellents écrans sur d’autres modèles d’iPad. Arstechnica note surtout les améliorations apportées à l’iPad Pro 11 pouces, qui aligne désormais sa qualité d’écran sur celle du modèle 13 pouces.

Ce qui a marqué surtout Numerama, c’est la possibilité d’avoir des pics de luminosité ciblés, avec un HDR très impressionnant : « L’écart de luminosité d’un endroit à un autre de l’écran est saisissant et positionne immédiatement l’iPad Pro comme le meilleur moyen de regarder un film ou de jouer ».

Cnet, quant à lui, souligne que malgré les avancées, l’iPad reste différent d’un Mac, malgré la convergence croissante entre iOS et MacOS.

Même son de cloche chez MKBHD, « Malgré ces avancées, ce sont toujours des iPad, limités par iPadOS et les applications qui ne tirent pas pleinement parti de leur puissance ».

Et les accessoires ?

Le Magic Keyboard a été légèrement modifié, devenant plus fin et léger, avec des améliorations bienvenues comme un trackpad agrandi et une rangée de fonctions supplémentaire, donnant une impression plus proche d’un MacBook Air, d’après Arstechnica.

Numerama est séduit par le Magic Keyboard de seconde génération pour l’iPad Pro, Nicolas Lellouche note qu’il offre enfin une expérience comparable à celle d’un MacBook Air. Le clavier, en aluminium, intègre de véritables touches de fonction, renforçant ainsi son utilité et son attrait. Cependant, cet accessoire a un coût énorme, entre 349 et 399 euros, et il ajoute un poids considérable à l’iPad Pro (et de l’épaisseur, le comble).

Le Pencil Pro a également été sujet à discussion. Compatible uniquement avec les derniers modèles d’iPad Air et iPad Pro, il introduit des commandes radiales novatrices pour annuler ou rétablir des actions via un menu circulaire qui s’affiche à l’écran.

Cette fonction semble pratique, mais la multiplication des modèles de stylets Apple suscite des frustrations, en raison de la compatibilité limitée et des différences minimes entre les modèles.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad Pro M4 11 (2024) au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad Pro M4 13 (2024) au meilleur prix ?