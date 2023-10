Le site Certimoov est un site référence qui teste, analyse et note les casques de vélo et moto, et ce à partir d’une méthodologie scientifique imaginée avec l’Université de Strasbourg. L’occasion d’établir le top 5 des casques vélo les plus sûrs pour la ville, mais pas que.

Certimoov est un projet lancé par la Fondation MAIF en 2014, en partenariat avec l’Université de Strasbourg. Cette dernière a imaginé et établi une méthodologie poussée pour analyser les chocs perçus par les casques de moto et de vélo. Depuis 2018, Mutuelle des Motards a récupéré le flambeau pour pérenniser le projet.

Pour aller plus loin

Voici le classement officiel des meilleurs antivols pour vélo de 2023

Aujourd’hui, près de 250 références sont recensées sur son site officiel. Pour le vélo, plusieurs catégories existent : tout-terrain, route, ville, BMX, nouvelles mobilités, enfants et autres. Cet article se concentre spécifiquement sur les casques de vélo urbains, et plus précisément sur le top 5 dressé par Certimoov. Mais vous retrouverez à la fin de l’article quelques modèles destinés à des usages plus larges.

Un mot sur la méthodologie de Certimoov

Avant de rentrer dans les détails, il convient de s’attarder quelques instants sur la fameuse méthodologie de Certimoov. Et ce afin de bien saisir la fiabilité des résultats obtenus.

Au total, six types d’impacts constituent le processus de test : trois impacts linéaires (frontal, latéral et occipital) et trois impacts obliques (RotY, RotX et RotZ). Par souci de précision et de clarté, nous allons reprendre les mots exacts de Certimoov pour expliquer les trois impacts obliques.

RotY : « administré en zone frontale et provoque une rotation autour de l’axe gauche-droite » ;

RotX : « administré en zone latérale et provoque une rotation autour de l’axe antéro-postérieur » ;

RotZ : « administré en zone latérale et provoque une rotation autour de l’axe vertical ».

L’organisme précise : « chaque impact étant reproduit 3 fois, cela nous conduit à 18 tests ». Tous ces chocs sont représentés par des courbes qui représentent les accélérations linéaires et rotatoires, peut-on lire.

Pour pousser le curseur scientifique encore plus loin, Certimoov introduit lesdites courbes « dans la modélisation mécanique du cerveau, ce qui permet aux biomécaniciens d’estimer le niveau de risque de blessures pour chaque choc et produire une note entre 0 et 5 ». Il suffit ensuite de faire la moyenne des 6 notes pour obtenir un score final.

LAZER Anverz NTA-MIPS

Plusieurs casques ont récolté la note de 4/5, soit la meilleure attribuée par Certimoov dans la catégorie « Casque de vélo pour la ville ». Le modèle LAZER Anverz NTA-MIPS s’est montré particulièrement rassurant sur le choc arrière, le choc frontal oblique et le choc latéral oblique 2. En témoignent ses résultats, ternis par un mauvais score :

Choc frontal : 4/5 ;

Choc latéral : 2/5 ;

Choc arrière : 4,5/5 ;

Choc frontal oblique : 4,5/5 ;

Choc latéral oblique 1 : 4/5 ;

Choc latéral oblique 2 : 4,5/5.

D’un poids de 480 grammes, ce modèle se trouve sur divers sites spécialisés, pour une somme oscillant entre 160 et 180 euros. Bonus : il dispose d’une fermeture magnétique très pratique.

À noter que ce modèle intègre la technologie Mips (Multi directional Impact Protection System, ou Système de Protection contre les Chocs Multidirectionnels en français), qui réduit les risques de commotions cérébrales grâce à un système de sécurité intégré. Nos confrères de Numerama ont écrit un excellent dossier explicatif à ce sujet.

POC Ventral-Air-Spin

Noté (4/5) par Certimoov, le POC Ventral-Air-Spin se démarque sur d’autres types de chocs. En témoignent les notes obtenues, qui s’avèrent dans l’ensemble plus équilibrées que le modèle Lazer précédemment cité :

Choc frontal : 4/5 ;

Choc latéral : 3,5/5 ;

Choc arrière : 4/5 ;

Choc frontal oblique : 4,5/5 ;

Choc latéral oblique 1 : 4/5 ;

Choc latéral oblique 2 : 3/5.

Le POC Ventral-Air-Spin est légèrement typé route, et dispose de nombreuses ouvertures pour aérer au maximum votre crâne – vigilance en revanche lors d’intempéries. D’un poids de 220 grammes – c’est très léger -, son système d’attache avec une boucle conventionnelle est plus classique. Ce modèle est disponible sur le site Alltricks au prix de 149,99 euros.

Uvex City-i-vo-MIPS

Le modèle Uvex City-i-vo-MIPS se distingue tout particulièrement au niveau du choc arrière et du choc frontal oblique. Comme le Poc, aucune de ses notes ne descend sous le score de 3 :

Choc frontal : 4/5 ;

Choc latéral : 3/5 ;

Choc arrière : 4,5/5 ;

Choc frontal oblique : 4,5/5 ;

Choc latéral oblique 1 : 4/5 ;

Choc latéral oblique 2 : 3/5.

Disponible autour de 100 euros sur Amazon, l’Uvex City-i-vo-MIPS profite d’un système MIPS toujours bienvenu, le tout pour un poids de 250 grammes. À l’arrière, une molette a été ajoutée pour régler le casque. Enfin, une boucle micrométrique – il faut insérer une bande dans le système de serrage – fait office de système d’attache.

Alpina DELFT-MIPS

L’Alpina DELFT-MIPS obtient presque les mêmes résultats que l’Uvex City-i-vo-MIPS, à un demi-point de différence au niveau du choc frontal oblique et du choc latéral oblique 1. Dans l’ensemble, ses notes sont équilibrées.

Choc frontal : 4/5 ;

Choc latéral : 3/5 ;

Choc arrière : 4,5/5 ;

Choc frontal oblique : 4/5 ;

Choc latéral oblique 1 : 3,5/5 ;

Choc latéral oblique 2 : 3/5.

Comme son nom l’indique, la technologie MIPS est intégrée au modèle. Là encore, une boucle micrométrique fait office de systèmes d’attache, alors qu’une molette a été ajoutée pour régler le tout. Les fentes d’aération laissent penser qu’une certaine quantité d’air pourra aérer votre crâne. D’un poids de 255 grammes, ce casque Alpira est disponible autour de 80 euros sur Amazon.

Fischer Urban-Plus

Le Fischer Urban-Plus s’en sort haut la main pour bien gérer les chocs arrière, comme les deux casques précédents. Pour le reste, il ne fait pas de grosse fausse note particulière.

Choc frontal : 4/5 ;

Choc latéral : 3,5/5 ;

Choc arrière : 4,5/5 ;

Choc frontal oblique : 4/5 ;

Choc latéral oblique 1 : 4/5 ;

Choc latéral oblique 2 : 3,5/5.

D’un poids de 380 grammes en taille L/XL, ce modèle n’est pas le plus léger de cette liste. Il dispose néanmoins de 19 entrées d’air pour justement vous aérer, mais se prive visiblement de tout système MIPS. Un petit désavantage par rapport à ses concurrents. Enfin, une molette en guise de serre-tête est disponible à l’arrière, tout comme une LED pour améliorer votre visbilité. Ce casque est disponible sur Amazon au prix de 60 euros.

Quelques autres références

Si ce top 5 s’est principalement concentré sur les casques catégorisés « ville » par Certimoov, le site a testé bien d’autres références. Nous pouvons par exemple citer le Limar 555 pour les vélos de route, le COOP Rawlink pour les enfants, le Scott ARX pour la route ou encore le Bontrager Starvos-Wavecel pour la ville. Tous ces modèles ont obtenu une note de 4/5.

Fait intéressant : le casque KASK lifestyle que l’on croise à tous les coins de rue à Paris notamment, fait partie des plus mauvais élèves avec un score de 2,5/5, pour un prix avoisinant les 150 euros. Cette référence mise incontestablement sur son style, moins sur la sécurité.

Qu’en pense UFC-Que Choisir ?

L’association pour les consommateurs UFC-Que Choisir a elle aussi établi son classement des meilleurs casques, qui compte néanmoins beaucoup moins de références que Certimoov – 33 au total. En les comparant, force est de constater que des modèles communs ressortent.

Pour aller plus loin

Les meilleurs accessoires pour vélo électrique : rouler en sécurité en ville

Citons notamment le Scott ARX Plus MIPS (100 euros) et l’Uvex City-i-vo-MIPS. Les tests réalisés par l’association permettent de découvrir d’autres produits jugés fiables, comme le Giro Synthe MIPS (269 euros) ou le Specialized Align II MIPS (60 euros).