Les voitures électriques à 1 500 km d’autonomie vont devenir réalité avec cette nouvelle batterie impressionnante

CATL, le leader mondial des batteries de voitures électriques, profite du salon de Shanghai pour dévoiler ses dernières innovations en date. Au programme, deux inédites batteries qui offrent une charge particulièrement rapide, ainsi qu’une autonomie généreuse, entre autres.

Batterie Shenxing // Source : CATL

Au fil des années, les voitures électriques n’ont cessé d’évoluer et de s’améliorer. Cela grâce aux innovations des constructeurs et des équipementiers, dans tous les domaines. On pense bien sûr à la conduite autonome ou aux systèmes d’infodivertissement, mais surtout à la batterie. Car cet élément reste au cœur des préoccupations.

Une grande autonomie pour les hybrides

Les automobilistes craignent de tomber en panne, et veulent surtout pouvoir rouler le plus longtemps possible sans avoir à recharger leur voiture. Une crainte qui sera bientôt de l’histoire ancienne grâce au géant chinois CATL. Ce dernier, qui domine actuellement le marché de la batterie automobile, fait les gros titres à l’occasion du salon de Shanghai.

En plus de son nouvel accumulateur au sodium, la firme lève le voile sur une nouvelle version de sa batterie Freevoy. Annoncée en fin d’année 2024 et réservée aux voitures hybrides rechargeables (PHEV), cette nouvelle version est désormais ouverte aux voitures électriques et promet de pouvoir parcourir jusqu’à 1 500 kilomètres en une seule charge.

L’usine CATL en Allemagne

Sa particularité ? Elle combine en fait deux zones indépendantes, chacune disposant de son propre réseau haute et basse tension, mais aussi sa gestion thermique. Ce qui permet de réduire le risque d’incendie, qui est déjà très faible, on le rappelle.

Chaque zone peut également avoir sa propre chimie : sodium-LFP, LFP-LFP, LFP-NMC ou NMC-NMC. Un choix qui peut sembler surprenant, mais qui permet sur le papier de cumuler le meilleur des deux mondes.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

Ainsi, la densité énergétique est particulièrement élevée, annoncée à plus de 1 000 Wh/kg. Ce qui permet de stocker plus d’électricité sans faire grossir la batterie. Cela profite à la consommation, et donc à l’autonomie, comme évoqué plus haut. Ce n’est pas tout, car le site spécialisé CNEVPost précise également que cette technologie offre une meilleure fiabilité pour les autos qui en seront équipées.

Pour le moment, CATL n’a pas précisé la date à laquelle cette nouvelle batterie arriverait sur des voitures de grande série. Mais déjà, plusieurs constructeurs sont intéressés par cette technologie, tels que Geely, Li Auto ou encore Chery, entre autres. Car cette nouvelle alternative possède également un atout de taille : son prix. Elle devrait également afficher une grande résistance au froid, alors que l’on sait que l’autonomie a tendance à baisser drastiquement en hiver. Ce qui devrait être moins le cas ici.

Une charge ultra-rapide

En parallèle, CATL a également levé le voile sur la nouvelle génération de sa batterie Shenxing, conçue cette fois-ci pour les voitures électriques. Son point fort : sa recharge ultra-rapide. On se rappelle que la première mouture, présentée en 2023, pouvait se charger en 10 minutes, à une vitesse de 4C. Et bien cette nouvelle version fait encore mieux. L’équipementier annonce désormais une vitesse démentielle de 12C. Ce qui lui permet de rivaliser frontalement avec BYD, qui a récemment dévoilé de nouveaux modèles capables de se recharger très rapidement.

Pour mémoire, 12C signifie que la batterie peut encaisser une puissance équivalente à 12 fois sa capacité. Il est alors possible de récupérer jusqu’à 520 kilomètres en seulement 5 minutes, à condition de se brancher sur des bornes délivrant au moins 1 MW, comme le propose BYD. Et ces chiffres ne sont pas uniquement valables dans des conditions idéales. En effet, à -10°C, la batterie peut passer de 5 à 80 % en seulement 15 minutes.

Une batterie qui permet de faire 400 kilomètres avec 10 minutes de charge // Source : CATL

De quoi rassurer les conducteurs qui vivent dans des régions froides ou montagneuses. De plus, en étant déchargée, elle délivre également encore une puissance de 830 kW (environ 1 113 chevaux). Ce qui garantit des performances de très haut vol pour les voitures électriques qui en seront équipées.

Pour le moment en revanche, on ne connaît pas la capacité de cette nouvelle batterie, ni l’autonomie maximale qu’elle pourrait offrir. CATL promet cependant une commercialisation fin 2025.