Une recharge « 500 fois plus rapide » : le froid n’est plus l’ennemi des voitures électriques avec cette nouvelle batterie

Les voitures électriques n’aiment pas le froid : l’autonomie baisse et la recharge devient moins rapide. Face à ce défi, des chercheurs ont développé une nouvelle batterie capable de se recharger en 10 minutes, même à -10°C.

Polestar 3 // Source : Polestar

Les voitures électriques diffèrent des thermiques à bien des niveaux, notamment au niveau de leurs performances selon la température extérieure. On le sait : le froid n’est pas leur ami, avec une consommation en hausse et des recharges plus longues.

Pour ce dernier point, la fatalité ne semble pas être de mise, et de nouveaux types de batterie se développent en laboratoire. Dernière preuve en date : une publication sur le site scientifique Joule, où des chercheurs de l’Université de Michigan annoncent une nouvelle batterie capable de se recharger en 10 minutes, même à -10°C.

Une charge améliorée de 500 %

Les résultats sont impressionnants : l’équipe menée Neil P. Dasgupta ont réussi à créer une batterie capable de se recharger « en 10 minutes » à -10°C, soit une recharge « 500 % plus rapide » qu’une technologie grand public, tout en étant capable de garder 97 % de sa capacité initiale après 100 recharges de ce type.

Audi e-tron GT quattro // Source : Audi

Le secret de ces chiffres ? Un traitement de l’anode, recouverte d’une couche de 20 nm de borate-carbonate de lithium, permettant d’augmenter les performances par basse température. Cela ne s’arrête pas là, puisque le graphite de l’électrique se fait percer par laser afin d’augmenter sa surface de contact, et donc la vitesse de charge.

Une charge déjà possible par basse température

Une avancée prometteuse pour les usages en hiver, mais aucune date de mise en grande série n’est annoncée. Rappelons que la recharge d’une voiture électrique par hiver ne pose généralement pas beaucoup plus de problème qu’une augmentation de la durée.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Ici aussi, des procédés permettent de limiter la casse. Citons notamment le préconditionnement de la batterie, que la voiture déclenche généralement en amont d’une pause recharge afin d’arriver à la borne avec un pack à température optimale.

Quant à la baisse de l’autonomie, elle peut partiellement être contrée par un chauffage de l’habitacle moins énergivore, en faisant par exemple appel à une pompe à chaleur ou des sièges et volant chauffants.