La Renault Mégane électrique se recharge 2 fois plus vite avec cette nouvelle batterie Total

TotalEnergies développe une nouvelle solution pour refroidir les batteries des voitures électriques, en les immergeant dans un liquide. Testée sur une Renault Megane E-Tech, elle permettrait de diviser les temps de recharge par deux tout en augmentant l’autonomie.

Renault Mégane E-Tech

Si les voitures électriques occupent une part de marché grandissante, malgré un petit ralentissement en 2024, certains conducteurs restent sceptiques. Ils sont en effet encore beaucoup à craindre de manquer d’autonomie, mais également de passer trop de temps à la borne. Sans parler du risque d’incendie, présent dans tous les esprits.

Une technologie prometteuse

Ce dernier est pourtant très rare, comme nous l’avions expliqué dans un article publié quelques mois plus tôt. Et cela le sera encore plus au cours des prochaines années, grâce aux innovations des constructeurs et des équipementiers. On pense par exemple à LG, qui dévoilé une solution pour réduire les risques. Mais ce n’est pas la seule entreprise qui travaille activement au développement de technologies autour des batteries de voitures électriques. C’est aussi le cas de la firme française TotalEnergies.

Cette dernière, qui propose depuis plusieurs années des bornes de recharge ultra-rapides dans ses stations essence, veut aller plus loin. Ainsi, sa division Lubrifiants vient de présenter sa dernière innovation en date dans un communiqué de presse. De quoi s’agit-il ? En fait, le géant pétrolier a développé un dispositif de refroidissement des batteries par immersion. Le principe est très simple : celles-ci sont tout simplement immergées dans un liquide, mais pas n’importe lequel. Ce dernier est baptisé « Cell-Shield » et il possède des propriétés spécifiques.

Renault Megane E-Tech

Concrètement, il permet de refroidir efficacement l’accumulateur, ce qui présente de nombreux avantages dans plusieurs domaines. Tout d’abord, ce système permet de réduire le risque de surchauffe, et d’incendie. De quoi assurer une sécurité supplémentaire, en plus des innovations apportées à la batterie par le constructeur ou l’équipementier.

Ce n’est pas tout, car la technologie développée par TotalEnergies permet également d’améliorer les performances de la voiture. La recharge est alors plus rapide grâce à un refroidissement optimisé. Car c’est généralement la chaleur qui limite la puissance de charge. Grâce à ce procédé, TotalEnergies annonce qu’il « a

été possible de réduire le temps de charge par deux« – de quoi théoriquement arriver à des recharges en 10 minutes.

C’est notamment pour cela que la NASA avait développé un système de câble intégrant un liquide capable d’absorber la chaleur émise par le courant. Il est théoriquement possible de recharger une voiture électrique en seulement cinq minutes grâce à ce dispositif.

Bientôt sur nos voitures ?

Cette technologie « Cell-Shield » avait été testée pour la toute première fois dès 2022 sur un Volvo XC90 hybride rechargeable. En ce début d’année 2025, l’entreprise française vient de franchir un nouveau cap. En effet, elle annonce qu’elle a testé sa technologie de refroidissement sur une voiture électrique de grande série.

C’est donc la Renault Mégane E-Tech qui a joué le rôle de cobaye pour cette nouvelle expérimentation. De quoi envisager une arrivée prochaine de cette innovation sur nos autos grand public ? Sans doute, et cela grâce à un grand avantage offert par cette dernière : elle ne nécessite pas de modification majeure du design de la voiture ou de la batterie en elle-même.

Renault Mégane E-Tech

Cette solution est très simple à intégrer, et elle ne prend pas de place. De plus, son efficacité en termes de refroidissement profite aussi à l’autonomie. Selon l’entreprise, celle-ci augmenterait de 6 % en moyenne. De quoi rassurer les automobilistes les plus frileux. Et ce n’est pas le seul argument en faveur de cette technologie très prometteuse pour le futur.

Grâce à son encombrement réduit, elle permet de diminuer le poids de la batterie. Ce qui profite à la consommation et donc à l’autonomie, comme dit plus haut. De plus, le coût est aussi revu à la baisse, ce qui pourrait se répercuter dans le prix proposé aux clients. En somme, cette innovation possède de réels atouts. Reste désormais à voir quand elle se démocratisera, alors que TotalEnergies n’a pas encore communiqué sur une date prévisionnelle.