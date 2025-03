Renault s’apprête à baisser le prix de la Mégane électrique tout en intégrant ces nouvelles technologies

Renault s’apprêterait à dévoiler une nouvelle version de sa Mégane E-Tech électrique selon l’Argus. Au programme : une baisse des prix, mais aussi l’ajout de nouveaux équipements, comme la charge bidirectionnelle V2G qu’on retrouve déjà sur la R5.

La Renault Mégane E-Tech électrique est commercialisée depuis le début de l’année 2022. Elle a connu quelques améliorations, notamment en 2024, avec l’apparition de nouvelles options et dotations dans l’équipement de série et une recharge plus rapide. Mais surtout, son prix a grandement été revu à la baisse, puisqu’elle démarre actuellement à partir de 34 000 euros.

Baisse de prix et finition Alpine

Selon nos confrères de l’Argus, une nouvelle baisse de prix devrait être annoncée dans le courant du mois de mars. Plus précisément, « cette réduction des aides, qui reste à définir, entraînera une légère baisse du prix du modèle« . Il est ici question d’aides à la conduite qui seraient supprimé, sûrement de série, et potentiellement toujours accessibles en option. La Mégane conserverait de série à minima les aides à la conduites légales de la norme GSR II.

Renault en profiterait également pour ajouter une nouvelle finition un peu sportive dénommée Alpine. Elle est présente sur de nombreux véhicules du constructeur (dont le Renault Scénic E-Tech), mais pas sur la Mégane. En pratique, « on retrouvera donc le badge au « A » fléché sur les ailes avant ainsi que sur la sellerie de la Mégane V. Les surpiqûres des sièges seront bleues » précisent les journalistes.

En termes de design, il ne devrait pas y avoir d’évolutions notables, puisque le restylage est prévu pour l’année prochaine, en 2026, avant un renouveau total en 2029 avec la future plateforme électrique de Renault.

La recharge bidirectionnelle

Techniquement, mars 2025 devrait marquer l’arrivée d’un nouveau chargeur embarqué de 11 kW pour remplacer celui de 7 kW. De quoi recharger plus rapidement la voiture sur les bornes lentes. Pour la recharge rapide, ça ne devrait rien changer, et Renault devrait sûrement continuer à proposer le chargeur 22 kW en option.

La recharge bidirectionnelle ferait également son apparition. Il s’agit ici de la norme V2G (Vehicule-to-grid) qu’on a découvert en France pour la première fois sur la R5 électrique. Rappelons que cette technologie permet d’alimenter des appareils électriques grâce à l’énergie contenue dans la batterie (le V2L, véhicule-to-load) mais également de renvoyer l’électricité contenue dans la batterie vers le réseau électrique. Cette dernière solution permet de réduire ses factures d’électricité, grâce à un contrat d’électricité spécial.

Il est aussi possible que la Mégane intègre la conduite à une pédale, reprise des R5 et R4 électrique.