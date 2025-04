Cette batterie sans lithium venue de Chine pourrait révolutionner la recharge des voitures électriques

Le géant chinois CATL profite du salon de Shanghai pour lever le voile sur sa dernière innovation en date. Une batterie au sodium offrant une grande longévité et une autonomie très élevée pour les voitures électriques qui en seront équipées.

L’usine CATL en Allemagne

Si les voitures électriques ont connu une petite stagnation de leurs ventes en 2024, ces dernières semblent être en train de repartir. En parallèle, les constructeurs et les équipementiers continuent de travailler pour améliorer les technologies, et corriger les défauts de cette motorisation. Et notamment en ce qui concerne la recharge et l’autonomie.

Une batterie très intéressante

Car ce point reste encore un sujet d’inquiétude pour de nombreux automobilistes, qui craignent de tomber en panne, ou de passer trop de temps à la borne. Or, cette peur devient de moins en moins fondée grâce aux nombreuses innovations récemment dévoilées. Et la dernière en date nous vient du géant chinois CATL. La firme, qui domine actuellement le marché des batteries pour voitures électriques, vient de lever le voile sur sa dernière création en date à l’occasion du salon de Shanghai.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Celui-ci vient juste d’ouvrir ses portes, et ce jusqu’au 2 mai prochain. L’équipementier travaille depuis de nombreuses années sur la batterie au sodium, une alternative qui permet de se passer totalement de lithium. Or, on sait que ce matériau est souvent extrait dans des conditions déplorables et polluantes. Et voilà donc que CATL nous présente sa nouvelle solution, qui avait déjà été annoncée au mois de mars 2025. Cette dernière permet de se passer totalement de lithium.

Le site spécialisé CNEVPost indique que cette batterie prend le nom de Naxtra, et qu’elle se décline en réalité en deux versions. La première est conçue pour les voitures particulières, tandis que la seconde est quant à elle destinée aux poids lourds. Mais les deux affichent tout de même des caractéristiques techniques similaires. Et l’un des points les plus intéressants se trouve notamment dans la plage de températures qui peut encaisser cette nouvelle technologie.

Source : Engie

A -40°C, la nouvelle batterie de CATL conserve 90 % de sa puissance disponible, et cela même s’il ne reste que 10 % de charge. Un point très rassurant, quand on sait à quel point l’autonomie et les performances peuvent chuter lorsqu’il fait très froid, et notamment en hiver. De plus, la nouvelle technologie du géant chinois peut également conserver des caractéristiques similaires jusqu’à une température de 70 degrés. Ce qui lui offre une très grande plage d’utilisation et une excellente polyvalence.

Une sécurité accrue

Ce n’est pas tout, car cette nouvelle batterie affiche également une densité énergétique de 175 Wh/kg, ce qui se rapproche de ce que propose un pack LFP (lithium – fer – phosphate). Ce qui permet concrètement de stocker plus d’énergie sans augmenter la taille de l’accumulateur. Résultat, le poids reste contenu, ce qui améliore l’autonomie et réduit la consommation. Selon l’entreprise, cette nouvelle solution permet de parcourir jusqu’à 500 kilomètres en une seule charge, ce qui reste correct sans être révolutionnaire.

Quant à la recharge, CATL annonce une charge en 5C, ce qui signifie que la batterie peut accepter une puissance de charge cinq fois supérieure à sa capacité. Un pack de 50 kWh pourrait ainsi se recharger à 250 kW, de quoi espérer une recharge en une quinzaine de minutes.

Mais là où elle fait fort, c’est en ce qui concerne la longévité, puisqu’elle peut encaisser jusqu’à 10 000 cycles de charge/décharge. De quoi rassurer les conducteurs qui craignent de devoir remplacer leur batterie. Une opération coûteuse, mais très rare. Enfin, CATL affirme que la sécurité a été améliorée, réduisant notamment le risque de combustion, et donc d’incendie. Or, on sait déjà que ce phénomène reste exceptionnel, là encore. Cependant, la chimie sodium-ion pourrait mettre encore du temps à réellement se démocratiser, comme nous l’avions précédemment expliqué.

Et cela notamment car le LFP reste pour le moment plus rentable, car déjà bien éprouvé. De plus, le risque de pénurie de lithium est en fait très faible, ce qui réduit le besoin de trouver des alternatives comme le sodium. Néanmoins, CATL y croit dur comme fer, alors que la production en grande série de sa nouvelle batterie est prévue pour le mois de décembre 2025. Elle devrait cependant coûter plus cher à produire qu’un pack au lithium, du moins dans un premier temps, ce qui risque de ne pas être très intéressant sur le plan financier pour les clients.