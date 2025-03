Adieu le lithium : cette nouvelle batterie pourrait transformer les voitures électriques

L’entreprise chinoise Hina Battery vient de lever le voile sur sa dernière innovation en date. Il s’agit d’une batterie au sodium, sans lithium, qui vise à équiper les voitures électriques dans le futur. Et celle-ci possède de très nombreux atouts.

Batteries DS N°8 (pour illustration) // Source : DS

Si la voiture électrique est très intéressante sur le papier, les automobilistes sont encore refroidis par certains aspects. Et ces derniers concernent en grande majorité tout ce qui est lié de près ou de loin à la batterie. C’est notamment le cas de l’autonomie, de la vitesse de charge et de la durée de vie de cette dernière.

Une nouvelle batterie sans lithium

Aujourd’hui, la quasi-totalité des batteries qui équipent les voitures électriques utilise du lithium, avec deux chimies différentes : la LFP (lithium – fer – phosphate), moins chère, et la NMC (nickel – manganèse – cobalt), plus performante. Mais voilà qu’une nouvelle alternative commence à se développer de plus en plus dans le monde.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

Il s’agit des batteries au sodium. Ces dernières n’utilisent pas de lithium, un matériau qui est menacé de pénurie selon de nombreux spécialistes. De plus, il est souvent extrait dans des conditions peu éthiques et nocives pour l’environnement. De nombreuses entreprises s’intéressent à cette nouvelle chimie alternative, dont la firme chinoise Hina Battery. Et voilà que cette dernière vient de dévoiler sa dernière création en date, qui fait justement appel au sodium.

Source : Hina

En fait, ce n’est pas une mais bien quatre batteries qui ont été dévoilées le 28 mars dernier par l’entreprise. Deux seront alors destinées aux déplacements sur de courtes de distances, tandis que les deux autres équiperont des véhicules utilitaires chargés de rouler bien plus loin. Mais toutes utiliseront la même technologie, à base de sodium. Cette dernière possède notamment l’avantage de coûter bien moins cher que le LFP. Ce qui reste cependant à modérer, comme l’ont expliqué des chercheurs de Stanford. Pour eux, cette technologie serait moins rentable que le lithium, et devrait le rester au moins jusqu’en 2035.

Cependant, cette baisse de coût pourrait tout de même déjà se répercuter sur le prix des voitures électriques qui seront équipées de cette chimie. Celle-ci possède également plusieurs autres atouts, comme l’explique le site spécialisé CNEVPost. Selon l’entreprise chinoise, sa batterie au sodium affiche une densité énergétique assez élevée, qui atteint les 165 Wh/kg. À titre de comparaison, celle des packs LFP tourne plutôt autour des 150 Wh/km. Les NMC peuvent atteindre les 300 Wh/km pour les plus performantes.

Une charge rapide

Selon l’entreprise, cette nouvelle batterie au sodium est en mesure d’être rechargée jusqu’à 100 % en 20 à 25 minutes. Ce qui est plutôt intéressant, sans pour autant être réellement révolutionnaire. En effet, certains packs au lithium font mieux, comme celui développé par la start-up StoreDot qui peut se recharger en seulement 10 minutes. Mais là où Hina Battery fait nettement mieux, c’est en revanche sur la durée de vie. L’entreprise annonce que sa technologie peut encaisser pas moins de 8 000 cycles de charge-décharge.

La batterie LFP de StoreDot se contente de 2 000, ce qui est déjà énorme. La firme chinoise devrait contribuer à rassurer les conducteurs, qui craignent de devoir remplacer leur accumulateur. Et on les comprend, car cet élément représente environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Hina Battery indique aussi que sa solution au sodium est particulièrement résistante aux températures extrêmes. Ainsi, le taux de décharge reste stable entre -40 et 45 degrés Celsius.

Ce qui permet de bonnes performances même en plein hiver, puisque l’on sait que c’est le point faible de nombreuses voitures électriques. L’autonomie chute en effet drastiquement quand il fait froid, ce qui fait là encore peur à beaucoup de conducteurs. Pour mémoire, Hina Battery s’est associé au constructeur chinois JAC et à Volkswagen pour concevoir la Yiwei 3. Il s’agit d’une petite voiture électrique dotée d’une batterie au sodium, dont les premières livraisons ont démarré en 2024.