Ce partenaire de Volkswagen lance sa première voiture électrique dotée d’une batterie sans lithium : ce que ça change

Le constructeur chinois Yiwei, du groupe JAC qui est lié à Volkswagen via une co-entreprise, vient de lancer une voiture électrique équipée d'une batterie au sodium. Mais en quoi est-elle vraiment révolutionnaire ?

Petite révolution en vue chez Volkswagen ? Sûrement pas, en tout cas, pas maintenant, mais ce qui se passe en Chine actuellement a le mérite d’être souligné. En effet, mercredi dernier, la toute nouvelle JAC Yiwei EV, première voiture électrique du groupe équipée d’une batterie au sodium, a été présentée lors de sa sortie d’usine en Chine.

Yiwei, une nouvelle marque de véhicules électriques appartenant au groupe JAC et soutenue par Volkswagen via une coentreprise, a été créée en début d’année. La maison mère de JAC, détenue à 50 % par Volkswagen et à 50 % par l’État, a bénéficié d’un investissement d’un milliard d’euros de la part de la firme allemande en 2021.

La batterie des futures petites Volkswagen ?

La JAC Yiwei EV ne bouleverse pas les codes via son design, mais plutôt par ce qui se passe sous sa robe. Sa batterie est composée de cellules cylindriques au sodium fournies par HiNa Battery, une entreprise technologique basée à Beijing affiliée à l’Institut de physique de l’Académie chinoise des sciences.

Cette nouvelle technologie est couplée au module UE de JAC, caractérisé par une structure de batterie façon nid d’abeille. Comparable à la batterie Blade de BYD utilisée dans les voitures électriques de Toyota, Kia et Ford, ainsi qu’à la technologie CTP (cell-to-pack) de CATL, cette configuration promet des performances optimales.

Les batteries au sodium, l’avenir de la voiture électrique ?

Bien que les batteries au sodium aient une densité énergétique inférieure à celles au lithium, elles présentent plusieurs avantages, notamment des performances supérieures à basse température, des vitesses de charge plus rapides, une durée de vie plus longue et une durabilité accrue au fil du temps. Vous pouvez d’ailleurs retrouver tous les détails concernant les batteries au sodium au sein de notre dossier dédié.

Selon JAC, le coût des matériaux bruts moins élevé de ces batteries au sodium-ion pourrait contribuer à abaisser les prix des voitures électriques, les rendant ainsi plus accessibles.

Globalement, tout le monde travaille sur les batteries au sodium en ce moment, même si elles divisent aussi beaucoup. Débarrassée du lithium, mais également du cobalt, du manganèse ou du nickel, une batterie au sodium coûte beaucoup moins cher à produire qu’une au lithium, comme l’a souligné JAC lors de la présentation de la voiture.

Le souci, c’est que ces batteries au sodium ne sont pas parfaites. Cette technologie a un défaut par rapport aux batteries lithium-ion : la densité énergétique est bien moindre. En d’autres termes, ces batteries contiennent moins d’énergie dans un même volume et un même poids qu’une batterie lithium-ion.