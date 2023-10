Voici la première voiture électrique qui se recharge en 10 minutes (ou presque)

Le producteur de batteries pour voitures électriques, CATL, a annoncé que sa batterie à recharge ultra-rapide (en 10 minutes) sera produite en grande série dès fin 2023. Et équipera un modèle de voiture électrique dès début 2024. Et on sait quel modèle sera le premier à en être équipé.

On guettait avec impatience de nouvelles informations sur l’un des produits les plus attendus dans le domaine de la voiture électrique. Et elles sont arrivées ce mardi 17 octobre 2023, promettant la révolution tant attendue pour l’automobile zéro émission. Oui, on parle bien de la batterie capable de se recharger en seulement 10 minutes. Ou plus exactement, qui permet de récupérer 400 km d’autonomie en 10 minutes. Vous demandez à voir ? Eh bien sachez qu’elle ne saurait plus tarder à arriver sur les routes !

L’annonce que l’on attendait nous est venue du géant chinois CATL, l’un des plus gros producteurs de batteries du monde : sa production de batteries à recharge ultra-rapide débutera en fin d’année. Et on sait quels seront les premiers modèles à en être équipés !

Sur des modèles inconnus chez nous

Retenez ce nom : Shenxing. C’est l’appellation donnée par CATL à sa très attendue batterie. Celle-là même qui équipera en premier, on le sait désormais, des modèles du groupe chinois Chery. Lequel détient notamment Jaguar Land Rover. Mais ce ne sont pas encore des modèles de ces marques historiquement britanniques qui en seront équipées. Non, ce sera Exeed qui en aura la primeur !

Our latest innovation Shenxing will power Exlantix models of Exeed, the premium brand from @CheryAutoCo. It takes only two months for CATL to unveil the mass-produced models with Shenxing inside following the release of the battery! Let's start the era of superfast charging. pic.twitter.com/ialNmMLDSQ — CATL (@catl_official) October 17, 2023

Si vous ne connaissez pas encore Exeed, sachez qu’il s’agit là de la marque haut de gamme du groupe, lancée il y a seulement quelques années, en 2017. Et si Exeed commercialise déjà dans l’Empire du Milieu quelques modèles, ce sont plus précisément les modèles de la gamme Exlantix qui embarqueront ces batteries CATL nouvelle génération.

CATL veut exporter

Pour résumer, les batteries CATL Shenxing équiperont les Exeed Exlantix. Il faut bien avouer que cette allitération en « x » n’est pas facile à retenir de notre côté de la planète. Et encore, on n’a pas encore évoqué le nom des deux premiers modèles : la berline E03 et le SUV E0Y.

Rien ne dit encore que ces modèles à recharge ultra-rapide arriveront jusqu’à chez nous. Mais rassurez-vous, CATL a quand même pour ambition d’équiper sa batterie Shenxing à travers le monde, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Asie… et bien sûr Europe ! D’ailleurs, le géant chinois de la production de batterie avait également annoncé récemment vouloir produire sa batterie Shenxing directement en Europe, CATL ayant déjà notamment une usine en Allemagne.

Un temps de recharge qui fait rêver

En attendant de savoir les modèles qui en seront équipés sur le Vieux Continent, rêvons encore un peu à cette révolution de la recharge qui nous attend. Ces nouvelles batteries CATL sont des batteries LFP (ou Lithium-Fer-Phosphate), sans Cobalt donc, une chimie qui équipe déjà les constructeurs de nombreux constructeurs actuels, dont Tesla qui s’est fourni chez CATL et a élargi à BYD.

Sans rentrer plus dans la technique, cela se traduit surtout pour le consommateur en quelques chiffres qui impressionnent : 400 kilomètres (norme CLTC, soit l’équivalent d’environ 340 km WLTP) récupérés en 10 minutes. Sans oublier que la puissance de recharge pourrait atteindre 4C, soit une puissance maximale de recharge acceptée sur une borne de recharge quatre fois supérieure à la capacité de la batterie. En d’autres termes, la puissance maximale pour une batterie de 60 kWh serait de 240 kW. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion avec une batterie identique se limite à 170 kW.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Dans le détail, cette nouvelle batterie peut permettre d’obtenir une autonomie maximale de 700 km. Récupérer 400 km d’autonomie revient donc à récupérer environ 60 % de l’énergie, soit l’exercice du 10 à 70 %. On imagine alors plutôt un temps de recharge d’environ 15 minutes pour le 10 à 80 %.