Pourquoi les voitures électriques qui se rechargeront en 10 minutes seront encore plus propres

La firme chinoise CATL a annoncé que sa nouvelle batterie pouvant être chargée en seulement 10 minutes sera fabriquée en Europe. De quoi rendre les voitures électriques encore plus propres au cours des prochaines années.

Depuis quelque temps, les marques chinoises s’installent sur le marché européen, ce qui ne plaît évidemment pas aux spécialistes ainsi qu’à Bruxelles. À tel point que cette dernière a récemment annoncé des mesures afin de protéger son industrie. Ce qui ne dissuade pas les entreprises de l’Empire du Milieu, bien au contraire.

Une nouvelle batterie

Et cela s’est particulièrement vu lors du salon de Munich, que la rédaction de Survoltés a pu découvrir. En effet, les marques chinoises étaient nombreuses, dont BYD ou MG, qui dévoilait son nouveau Cyberster, entre autres. Mais outre les constructeurs, de nombreux équipementiers ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, CATL, une entreprise spécialisée dans le développement de batteries pour les voitures électriques.

À cette occasion, cette dernière s’est exprimée afin d’annoncer ses plans pour le futur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont prometteurs. Et pour cause, et comme le relaie l’agence britannique Reuters, la firme chinoise prévoit de produire sa toute nouvelle batterie Shenxing au sein d’une usine européenne. Et c’est une très bonne nouvelle.

À vrai dire, ce n’est pas une réelle surprise, puisque l’on sait que CATL affiche un grand intérêt pour notre continent. L’entreprise possède même déjà une usine en Allemagne, où elle produit des batteries depuis la fin de l’année dernière. Elle est également en ce moment en train de construire un second site en Hongrie, qui sera opérationnel dans deux à trois ans selon les prévisions.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quelle sera la cadence de production de cette nouvelle batterie, qui sera implantée sur des voitures de série dès l’année prochaine. Cela sera rendu possible par le fait qu’elle sera d’abord produite à grande échelle en Chine à partir de la fin 2023, sans que plus de détails n’aient été révélés à ce sujet pour le moment.

Une charge rapide

Mais en quoi la fabrication en Europe de ce nouvel accumulateur, qui fait appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate) est une bonne nouvelle ? Et bien car elle sera moins polluante qu’en Chine, et la raison est simple. D’abord, la logistique sera réduite, et il ne sera pas nécessaire de faire circuler des bateaux pour livrer le marché européen. De plus, les usines situées sur le Vieux Continent sont bien plus propres qu’en Asie.

Sans parler des conditions de travail nettement plus éthiques, ce qui est contrebalancé par des coûts plus élevés. Ce qui explique pourquoi la MG4 produite sur le Vieux Continent pourrait coûter plus cher, tandis que cela lui permettra de conserver son bonus écologique. Mais quelles sont les spécificités de cette nouvelle batterie Shenxing, qui diffère de la Qilin CTP 3.0 ?

Celle-ci affichera une autonomie de 700 kilomètres, un chiffre qui s’entend très probablement selon le cycle CLTC chinois, plus optimiste que notre WLTP européen. Ainsi, il faudra s’attendre à une valeur d’environ 595 kilomètres en une seule charge. Mais ce qui est le plus intéressant, c’est surtout la recharge, puisque seulement 10 minutes seront nécessaires pour récupérer 400 kilomètres CLTC (environ 340 kilomètres WLTP).

En revanche, on ne connaît pas la puissance exacte qui pourra être encaissée par cet accumulateur, qui est composé de cellules cylindriques, comme les 4680 utilisées par Tesla. Le site Electrive évoque une charge à 4C, sans détailler la capacité de ce pack. BMW pourrait notamment utiliser celui-ci sur ses futures voitures électriques reposant sur la plateforme Neue Klasse, dont la Série 3 qui sera la première à inaugurer cette base technique.

