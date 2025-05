Samsung Galaxy S25 vs Samsung Galaxy S24 : comment choisir le meilleur smartphone de chez Samsung ?

Tel le printemps qui succède à l’hiver, le Galaxy S25 vient naturellement prendre la place du S24 dans le catalogue de Samsung. L’occasion de revenir sur nos tests des deux smartphones pour savoir lequel est le plus intéressant en 2025 !

A priori, le Samsung Galaxy S25 part déjà avec un bel avantage sur son devancier : il hérite d’un 8/10 dans notre test, contre 7/10 pour le Galaxy S24. Mais, naturellement, ce dernier est désormais proposé à un tarif bien plus abordable que le nouveau modèle. Comptez 899 euros pour un Samsung Galaxy S25, contre 699 euros pour le S24. Alors, quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 et Samsung Galaxy S24

Modèle Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S24 Dimensions 70,5 mm x 146,9 mm x 7,2 mm 70,6 mm x 147 mm x 7,6 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,2 pouces 6,2 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 416 ppp 418 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Samsung Exynos 2400 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 N/C Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh 4000 mAh Poids 162 g 167 g Couleurs Noir, Or, Vert, Rose, Gris Noir, Argent, Bleu, Crème Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Bonnet blanc et blanc bonnet

Samsung a à peine revu sa copie depuis l’an dernier. Le Galaxy S25 arbore ainsi un design quasiment identique à son prédécesseur. Il s’agit toujours d’un smartphone assez compact (6,2 pouces), qui a toutefois le bon goût de s’affiner davantage cette année !

Il mesure en effet 7,2 mm d’épaisseur contre 7,6 mm pour le S24. Il perd aussi quelques grammes au passage — 162 g. Bref, deux téléphones très faciles à manipuler, et bien conçus avec ça. Tous deux profitent de bordures plates et d’un alignement des capteurs photo vertical. À noter que ceux du Galaxy S25 sont légèrement plus proéminentes.

Cela est en réalité à peine perceptible, mais le nouveau S25 rogne encore davantage les bordures de l’écran, lequel est plus généreux que jamais avec un taux d’occupation dépassant les 91%.

Du reste, les smartphones sont conçus en verre et en aluminium, et profitent d’une certification IP68 assurant une bonne résistance en cas d’immersion accidentelle.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux excellents écrans

Peu de différences à noter également au niveau de l’écran. On l’a dit, il est à peine plus grand sur celui du S25 mais, côté caractéristiques, c’est du pareil au même. La dalle, AMOLED, affiche une définition Full HD+ et profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz.

On note cette année une très légère amélioration de la luminosité sur le dernier modèle, qui vient tutoyer les 2500 nits en pic. Sur le S24, c’est plutôt 2300 — rien de particulièrement notable à l’usage.

Même constat pour la colorimétrie : le S25 est un peu plus musclé sur sa gestion du gamut DCI-P3, mais le S24 se défend admirablement bien dans l’exercice. On retiendra cependant qu’en sortie de boîte, la dalle du S25 nous est apparue mieux calibrée, avec un blanc plus proche des 6500K que son prédécesseur.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’IA partout !

À l’heure où sont écrites ces lignes, le Galaxy S25 a un avantage sur le Galaxy S24 : lui seul est équipé d’Android 15 et donc de One UI 7, la nouvelle surcouche de Samsung qui enrichit largement l’expérience, et notamment les outils d’intelligence artificielle de la suite Galaxy AI.

Pour autant, le précédent modèle pourra lui aussi en profiter dans les prochaines semaines. Aussi les deux smartphones offrent une expérience tout à fait similaire en termes de commodités.

Malgré cela, seul le S25 pourra a priori profiter des fonctionnalités cross app de Gemini, qui modifie radicalement la façon dont on utilise notre smartphone grâce à l’IA. Si ce genre de choses est capital pour vous, vous savez déjà qu’il vous faudra sans doute préférer le Galaxy S25 au S24.

Pour finir, les deux smartphones offrent une excellente politique de mises à jour, avec sept années garanties par le constructeur. Forcément, on retire déjà une année de suivi au S24, qui est sorti début 2024. Il lui reste néanmoins de très belles années devant lui !

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En performances, un no match !

Si vous recherchez le smartphone le plus performant des deux, la question est « vite répondue ». Le Samsung Galaxy S25, avec sa puce Snapdragon 8 Elite, est beaucoup plus performant que le S24 et son SoC Exynos 2400.

Même si ce dernier reste très rapide, et propose une expérience parfaitement fluide au quotidien, la dernière puce de Qualcomm est une vraie petite fusée, par ailleurs très à l’aise en jeu grâce à un GPU musclé.

Moyenne normalisée des scores du Samsung Galaxy S25 sur les benchmarks – comparaison avec l’iPhone 16, le OnePlus 13, le Google Pixel 9, le Galaxy S24) // Source : Frandroid

Jeu égal en photo ?

On ne va pas y aller par quatre chemins : rien n’a changé du côté de la photo cette année. Mis à part quelques ajustements logiciels qui peuvent avoir un impact sur le rendu, la configuration technique reste, elle, tout à fait identique par rapport à l’année dernière.

Samsung Galaxy S25 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S24 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Forcément, le Galaxy S25 s’en sort donc aussi bien que son aîné dans les différents scénarios d’usage. Mêmes qualités… mais également même défauts, avec des photos parfois un peu tristounes, à l’exposition perfectible et aux couleurs qui manquent de punch. Le piqué est toutefois relativement bon, ce qui fait des S25 et S24 des photophones très corrects, sans être renversants.

Même constat avec l’ultra grand-angle. Ce n’est pas bien compliqué : on peut dire peu ou prou la même chose qu’en ce qui concerne le module principal. Au détail près que les clichés sont moins bons encore, à cause d’une définition en berne et d’un piqué qui n’est pas aidé par un capteur à la taille bien plus modeste.

Heureusement, le téléobjectif relève le niveau. Les clichés sont très contrastés, le piqué est bon et le niveau de détails important. Une optique qui trouve en particulier son intérêt en mode portrait, mais aussi ses limites quand la lumière vient à manquer. Dans l’ensemble, cela reste une bonne longue focale.

Une autonomie assez faible

Quel que soit le modèle vers lequel vous vous dirigerez, retenez que l’autonomie ne sera jamais le point fort du Galaxy S. Avec sa batterie de 4000 mAh, forcément, il arrive vite à court de jus après une journée d’utilisation.

D’après les tests automatisés et standardisés de nos confrères de GSM Arena, le S25 permet toutefois de tirer une heure de plus que le S24.

Pour la recharge, par ailleurs, rien ne bouge. Il faudra toujours patienter une petite heure pour faire le plein avec un chargeur 25W.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy S25 ou Samsung Galaxy S24 : lequel choisir ?

Vous l’aurez lu tout au long de ce comparatif : à part les performances, en net progrès sur le S25, bien peu de choses distinguent réellement les deux smartphones.

Si le nouveau modèle a encore à ce jour la primeur de One UI 7 et de quelques fonctionnalités IA, cela ne retire rien à la pertinence du Galaxy S24 qui, selon nous, pour 200€ de moins que son remplaçant, représente une bien meilleure affaire.

Reste que Samsung est une marque qui décote assez rapidement. Aussi il n’est pas impossible que des promotions fassent vite descendre le prix du S25, relevant son intérêt. Consultez régulièrement notre rubrique bons plans pour ne pas rater le bon moment !