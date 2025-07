Seulement aujourd’hui, l’excellent SSD Samsung T9 de 2 To est soldé à -38 % sur Amazon

C’est souvent lors des soldes que l’on peut voir des solutions de stockage à prix cassé. C’est le cas du SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage, qui profite de 38 % de remise et s’affiche désormais à 174,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Successeur du très efficace T7, le Samsung T9 est un SSD externe proposant une meilleure fiche technique que son prédécesseur. Le T9 promet des vitesses de transfert plus rapides et une robustesse à toute épreuve, le tout dans un design revu. Un modèle que l’on recommande sans hésiter, d’autant plus pendant les soldes, sa version avec 2 To est affichée à -38 %.

Pourquoi choisir le Samsung T9 ?

Pour son format compact et résistant

Ses vitesses de transfert atteignant les 2 000 Mo/s

Sa capacité de stockage : 2 000 Go

Avec un prix conseillé à 279,99 euros, le SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage se trouve actuellement en promotion à 174,99 euros sur Amazon.

Un SSD résistant à emmener partout avec soi

Le Samsung T9 est un SSD externe que vous n’aurez pas de mal à manipuler. Ce modèle dispose des dimensions de l’ordre de 88 x 60 x 14 mm pour un poids de 122 g. Il se glisse facilement dans une poche ou dans n’importe quel sac.

On peut l’emporter partout avec soi sans difficulté. Petit, mais aussi solide, le T9 est même capable de résister aux chutes jusqu’à 3 mètres, selon la marque. Côté design, sa coque solide est dotée d’une finition en relief adhérente qui permet une meilleure prise en main.

De bonnes performances à la clé

Côté performances, avec une interface USB 3.2 Gen 2×2 et le protocole NVMe, le Samsung T9 peut transférer un fichier de 2 Go en une seconde grâce à des vitesses séquentielles de lecture et d’écriture de 2 000 Mo/s. Pour gagner du temps au quotidien, c’est parfait. En le reliant à un appareil photo, une caméra ou autre, vous pouvez stocker directement vos rushs, en direct, dans le Samsung T9. Il propose d’ailleurs une capacité de stockage confortable avec 2 To.

Enfin, côté compatibilités, le T9 peut être utilisé avec Windows, macOS et Android. Et pour maintenir le SSD en bonne santé, Samsung a misé sur sa technologie Dynamic Thermal Guard, qui permet de contrôler la chaleur de l’appareil pour ne pas diminuer ses performances.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes (SSD et HDD) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.