Avec son prix soldé à -64 %, le SSD Crucial P3 Plus 4 To va donner une deuxième jeunesse à votre PC

Le Crucial P3 Plus est un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 avec 4 To d’espace de stockage, pour votre PC fixe ou portable compatible. Des performances disponibles à seulement 239,99 euros chez Cdiscount.

Si votre ordinateur se sent un peu à l’étroit et manque un peu de réactivité, troquer son HDD contre un SSD comme le Crucial P3 Plus 4 To peut résoudre votre problème. Idem sur PS5, si jamais vous avez trop de jeux digitaux et pas assez de place, vous pouvez profiter des Soldes pour récupérer ce SSD à prix cassé chez Cdiscount, puisqu’il s’y affiche avec une remise de 426 euros. Attention toutefois, s’il est techniquement compatible, il n’est pas le plus optimisé pour la console de Sony : la marque recommande 5 500 Mo/s et celui-ci tourne à 4 800 Mo/s. Pour une efficacité maximum, préférez peut-être un Crucial T500.

Les points forts du Crucial P3 Plus

Avec 4 To d’espace de stockage, vous avez de quoi emmagasiner tous vos fichiers, dossiers, jeux, etc.

Ses vitesses de 4 100 Mo/s et 4 800 Mo/s en écriture et lecture font que tout s’exécute très vite

La technologie 3D NAND apporte un boost d’endurance

Si vous allez sur le site ce Crucial Micron, vous découvrez que le P3 Plus 4 To est vendu 665,99 euros hors promotion. Donc, mieux vaut aller chez Cdiscount et profiter de la 3ᵉ démarque pour l’avoir à 239,99 euros.

De quoi donner une seconde jeunesse à votre PC

Les SSD NVMe M.2 comme le Crucial P3 Plus 4 To n’ont que des avantages, quasiment. Ils sont plus petits, plus rapides, certes plus chers, mais avec de meilleures performances et en plus disponibles au format 2,5 pouces pour les configurations les plus anciennes. Dans tous les cas, changer votre HDD pour un SSD sera toujours une bonne solution et vous y gagnerez à tous les niveaux.

Même leur installation est plus simple. Le Crucial P3 Plus prend la forme d’une petite barrette à clipser sur votre carte mère, sur son port PCI. Vous pouvez aussi opter pour un boitier externe et l’utiliser comme périphérique nomade, même si des SSD sont conçus spécialement pour cet usage. Ici avec 4 To, vous avez de quoi stocker toutes vos données. D’ailleurs un petit conseil : n’hésitez pas à partitionner le SSD, pour ne pas perdre toutes vos données en cas de pépin.

Des vitesses d’écriture et de lecture convaincantes

Avec le Crucial P3 Plus dans votre configuration, vous allez découvrir ce que c’est que de travailler rapidement. Le modèle 4 To peut aller jusqu’à 4 100 Mo/s en écriture séquentielle, et 4 800 Mo/s en lecture séquentielle. Par exemple, si vous décidez d’installer ou migrer votre système d’exploitation dessus, votre ordinateur va s’allumer et s’éteindre quasiment instantanément. Les programmes et jeux installés sur le SSD verront leur temps de chargement grandement réduit.

Ce SSD a une endurance de 800 TBW, donc il devrait en théorie vous durer quelques années. Si jamais vous souhaitez l’utiliser sur PS5, c’est possible, mais pas recommandé, comme mentionné un peu plus haut. N’oubliez pas de lui ajouter un dissipateur thermique vendu séparément pour contenir la chaleur qu’il va émettre, car il va être fortement sollicité.

Vous pouvez aussi retrouver d’autres SSD internes au format M.2 NVMe dans notre guide d’achat, avec aussi quelques modèles 100% compatibles avec la PlayStation 5.

