Un SSD NVMe avec un taux de transfert de 14,8 Go/s : c’est le tout nouveau Samsung 9100 Pro, déjà en promo sur Amazon

C’est tout simplement le meilleur SSD du marché, avec des performances exceptionnelles : le Samsung 9100 Pro 1 To est disponible à 161,99 euros sur Amazon.

Samsung 9100 Pro // Source : Samsung

Le Samsung 9100 Pro est un SSD NVMe surpuissant, annoncé par erreur fin février 2025 par la branche indienne de la firme coréenne. Ce qui a un peu précipité sa présentation, mais vu la qualité de l’objet, ç’aurait dommage de s’en priver. Il s’agit d’un SSD avec une connexion PCIe 5.0 qui est disponible ici en version 1 To avec une petite réduction de 38 euros, mais il vient de sortir donc ça reste bon à prendre. Il est compatible PC et PS5 et peut atteindre des vitesses assez folles allant jusqu’à 14,8 Go/s en transfert et 13,4 Go/s en lecture/écriture.

Les points forts du Samsung 9100 Pro

Ses performances, si vous avez le matériel compatible, sont dingues

L’efficacité énergétique améliorée de 49 % par rapport au précédent

Il peut aller dans la PlayStation 5

La version 1 To du Samsung 9100 Pro passe de 199,99 euros à 191,99 euros en ce moment sur Amazon.

Un SSD avec des vitesses délirantes

Si vous cherchez un espace de stockage super rapide, pour travailler ou jouer, le Samsung 9100 Pro 1 To est un sacré choix. Et pas trop cher qui plus est, puisqu’il permet d’atteindre une vitesse de transfert jusqu’à 14,8 Go/s. Pour l’histoire, c’est le successeur du Samsung 990 Pro, un modèle qui peut atteindre 7 450 Mo/s en lecture séquentielle. Ici, le 9100 Pro peut aller jusqu’à 14 700 Mo/s, c’est quasiment le double.

En écriture, il peut atteindre jusqu’à 13 300 Mo/s. Ainsi, vous pouvez tout faire avec. Si vous travaillez notamment avec l’IA et que vous avez besoin de ressources, il est particulièrement indiqué pour ça. Si vous possédez une PlayStation 5 et que vous êtes à l’étroit niveau stockage, il est aussi compatible avec la console de Sony. Il est même plus puissant que le SSD natif de la console.

Il est plus efficace sur l’économie d’énergie

Samsung a bien fait les choses sur ce SSD en améliorant le contrôleur et en affinant la mémoire flash. Résultat : une économie d’énergie de 49 % par rapport au 990 Pro. Le modèle proposé ici n’est pas équipé de dissipateur thermique, il vous revient d’un ajouter un si vous voulez préserver votre SSD. Sinon, vous pouvez opter pour la version avec dissipateur sur Amazon, elle est 20 euros plus cher.

On retrouve le logiciel de gestion Samsung Magician avec le 9100 Pro, qui permet de suivre l’état de santé de votre SSD. C’est là que vous pouvez gérer l’espace alloué et aussi mettre à jour le micrologiciel. Un indispensable, surtout vu les vitesses qu’il peut afficher. Tout ça fait que ce SSD est de grande qualité, que ce soit pour votre PC fixe, portable ou votre PS5.

Vous pouvez consulter notre guide d’achat des meilleurs SSD internes du moment pour équiper votre ordinateur avec un du matériel de qualité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.