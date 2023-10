SSD Samsung T9 : le successeur du T7 arrive avec de belles promesses

Au-delà des smartphones et des tablettes, Samsung révèle son produit : le SSD portable T9. Intégrant les meilleures caractéristiques des modèles T7 précédents, le T9 promet des vitesses de transfert plus rapides et une robustesse à toute épreuve, le tout enveloppé dans un design revisité.

Samsung, géant sud-coréen de l’électronique, n’a pas uniquement surpris avec les annonces des Galaxy S23 FE, des Tab S9 FE ou des Buds FE, mais également avec l’annonce d’un nouveau SSD portable : le Samsung T9. S’inscrivant dans la lignée des produits de stockage de la marque, le T9 est présenté comme un perfectionnement significatif de ses prédécesseurs, les T7, T7 Touch et T7 Shield.

Performances et technologie TurboWrite

Le T9 affiche des performances impressionnantes, avec des vitesses de transfert atteignant les 2 000 Mo/s grâce à son interface USB 3.2 Gen 2×2. Ces vitesses permettent aux utilisateurs d’enregistrer sans difficulté des vidéos en définitions 8K ou 12K, répondant ainsi aux exigences des professionnels et des créatifs travaillant avec des fichiers volumineux et des formats de haute définition et haut débit.

Une des caractéristiques marquantes du T9 est l’utilisation de la technologie TurboWrite. Cette dernière crée un tampon de hautes performances qui maintient les vitesses d’écriture élevées, les valeurs nominales de ce tampon variant de 22 Go à 180 Go, en fonction de la taille du disque (jusqu’à 4 To). Samsung indique que la taille de ce tampon est jusqu’à trois fois supérieure à celle proposée par les concurrents, offrant ainsi des performances d’écriture constantes et rapides.

Design raffiné et efficacité énergétique

Le T9 hérite de la conception robuste du T7 Shield, ce dernier étant doté d’un extérieur en caoutchouc pour une protection contre les chutes et l’humidité. Toutefois, le design du T9 a été revisité pour s’adapter élégamment aux diverses situations où il sera utilisé.

L’efficacité énergétique est un autre point fort du T9. Il consomme seulement 0,67 W en veille et jusqu’à 7,3 W en utilisation maximale. Cette consommation d’énergie réduite n’altère en rien les performances, et le SSD utiliserait des matériaux thermiques spécifiques pour une gestion optimale de la chaleur, maintenant ainsi les composants à des températures basses.

En termes de dimensions, le T9 reste un modèle de portabilité avec ses 88 x 60 x 14 mm et son poids de 122 g. Il est équipé d’un port USB-C, est livré avec des câbles USB-A et USB-C, et est préformaté en exFAT, garantissant ainsi une compatibilité plug-and-play avec la majorité des appareils sous Android, iOS, iPad, macOS et Windows.

