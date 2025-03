Idéal pour tripler l’espace de stockage de votre PS5, l’excellent SSD Samsung 990 PRO 2 To est en promo sur Amazon

Avec ses SSD NVMe, Samsung propose du fiable et du solide, aussi bien pour votre PC que votre PlayStation 5. Le modèle 990 PRO 2 To est particulièrement adaptĂ© Ă la console de Sony puisqu’il est dĂ©jĂ Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique. Vous le retrouvez Ă 187,95 euros au lieu de 209,99 euros.

Samsung 990 Pro 2 To avec dissipateur thermique // Source : Samsung

Si vous avez l’interface compatible, le SSD NVMe comme celui proposĂ© ici sur Amazon est bien plus efficace qu’un modèle SATA. Donc si vous cherchez de quoi upgrader votre PC fixe ou portable ou encore ajouter de l’espace sur votre PlayStation 5, cette rĂ©duction de 22 euros est la bienvenue. En plus, il s’agit de la version avec un dissipateur thermique, indispensable pour la console de Sony.

Les points forts du Samsung 990 PRO 2 To

Il va jusqu’Ă 7450 Mo/s, 6900 Mo/s en Ă©criture sĂ©quentielle

2 To de stockage, c’est large

Avec le dissipateur thermique, il va directement dans la PS5

Si vous allez sur le site de Samsung, le 990 PRO 2 To est affichĂ© Ă 209,99 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux aller faire un tour du cĂ´tĂ© d’Amazon puisqu’il est affichĂ© au prix plus intĂ©ressant de 187,95 euros. Si vous cherchez un modèle un peu plus abordable, le 990 EVO Plus 2 To est Ă 119,90 euros.

Un SSD pour les gamers et les créateurs

Le Samsung 990 PRO est un SSD PCIe 4.0 qu’on peut classer dans le haut de gamme. Pour cause : il affiche des vitesses de lecture/Ă©criture sĂ©quentielles atteignant 7450/6900 Mo/s, ce qui a pour effet de rĂ©duire les temps de chargement. En plus il est Ă©quipĂ© d’un contrĂ´leur optimisĂ© pour gĂ©rer intelligemment la chaleur Ă©mise. Comme ça, mĂŞme en cas de charges de travail intensives, ses performances restent stables.

Notez bien que les performances maximales annoncées nécessitent une configuration système compatible PCIe 4.0. De plus, bien que le 990 PRO offre des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, le 980 PRO, la différence de performance peut ne pas être perceptible pour tous les utilisateurs, en particulier si vous utilisez déjà un SSD PCIe 3.0 ou un SSD PCIe 4.0 de milieu de gamme.

Un équilibre entre performances et efficacité énergétique

Samsung met en avant son efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, avec une meilleure performance par watt que le 980 PRO. En application, les performances rĂ©elles varient selon votre configuration, et l’impact de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique sur la consommation globale peut ĂŞtre limitĂ©. Mais globalement, le rapport entre les deux est plutĂ´t bon et vous verrez une vraie diffĂ©rence si c’est votre premier SSD.

Le dissipateur thermique intĂ©grĂ© du 990 PRO maintient des tempĂ©ratures basses. En rĂ©sumĂ©, ça Ă©vite les baisses de performance mĂŞme quand il traite beaucoup de donnĂ©es. Avec ça, il est compatible PS5 et PC, aussi bien fixe que portable Ă condition d’avoir la bonne interface. Vous retrouvez le logiciel Samsung Magician fourni avec, qui propose des outils d’optimisation et de surveillance.

Si vous le souhaitez, vous pouvez comparer le Samsung 990 Pro 2 To avec d’autres SSD internes dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.