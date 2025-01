Oppo Find X8 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone premium ?

Duel de titans cette semaine sur Frandroid. Revenant contre valeur sûre, on vous aide à choisir le meilleur smartphone entre le fringant Find X8 Pro d’OPPO et l’indéboulonnable S24 Ultra de Samsung.

Le retour d’OPPO sur le marché du très haut de gamme à la fin 2024 a rebattu les cartes. Arrivé après la plupart des ténors du marché, il a forcément pour lui l’attrait de la nouveauté. Mais comment se compare-t-il au juste à l’alpha de la meute ? D’un côté, le OPPO Find X8 Pro (noté 8/10) est disponible pour 1199 euros. De l’autre, le Samsung Galaxy S24 Ultra (noté 9/10) s’affiche actuellement à 1099 euros. Étudions ça immédiatement dans ce nouveau comparatif pour déterminer le meilleur smartphone !

Les fiches techniques des OPPO Find X8 Pro et Samsung Galaxy S24 Ultra

Modèle Oppo Find X8 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur ColorOS One UI Taille de l’écran 6,78 pouces 6,8 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 450 ppp 505 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Immortalis-G925 Qualcomm Adreno Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5910 mAh 5000 mAh Poids 215 g 232 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones très haut de gamme

On est ici face à deux smartphones haut de gamme. Naturellement, le Find X8 Pro comme le S24 Ultra se présentent sous leur meilleur jour, et profitent d’une qualité de fabrication et de finitions remarquables.

Des deux, le Samsung Galaxy S24 Ultra reste cependant le plus gros des deux. Cela se ressent en particulier dans la largeur, qui atteint presque 8 centimètres. Côté poids, le Samsung surpasse aussi son rival avec 17 grammes de plus sur la balance. Sans aller jusqu’à dire que le OPPO Find X8 Pro est un poids plume, il y a une vraie différence dans la prise en main.

Mais opposer ces deux modèles, c’est aussi confronter deux approches du design. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable rectangle, là où le OPPO Find X8 Pro adopte des courbes un peu plus chaleureuses. Une affaire de goût, sur laquelle on vous laisse arbitrer. Il faut néanmoins préciser que, côté fonctionnalités, le Samsung a toujours un petit truc en plus grâce à son stylet S Pen logé dans le châssis.

Très bien protégé grâce à un verre Gorilla Glass dernier cri, le Find X8 Pro est l’un des rares smartphones du marché à être certifié IP69, garantissant non seulement une excellente étanchéité, mais aussi une résistance aux chaleurs extrêmes. Le S24 Ultra ne démérite pas avec une certification IP68.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung imbattable en matière d’écrans

Samsung a vraiment frappé très fort en 2024 avec l’écran du Galaxy S24 Ultra. Très bien défini, hyper réactif, il impressionne surtout grâce à son nouveau revêtement antireflet qui fait toute la différence en extérieur. Pour couronner le tout, nos sondes confirment que la dalle est capable d’atteindre une luminosité vertigineuse de 2600 nits. Alors, la messe est dite ?

Pas tout à fait, car OPPO a aussi de bons arguments à défendre. En l’occurrence, la colorimétrie est par défaut un peu meilleure sur le Find X8 Pro, et la finesse d’affichage légèrement supérieure par défaut. On écrit par défaut, car le S24 Ultra, bien qu’il soit capable de proposer une définition QHD+, est livré en sortie de boîte avec le mode Full HD sélectionné. Le Find X8 Pro, lui, ne propose qu’une seule définition, de 2780 x 1264 pixels.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’IA en cours de fignolage

Au jour où sont écrites ces lignes, le Galaxy S24 Ultra propose une expérience plus instantanée avec son Galaxy AI. Déjà très satisfaisants, les différents outils développés par Samsung permettent de retoucher ses photos, de transcrire du texte et de résumer des pages web en quelques clics… et en français. Dans notre test du OPPO Find X8 Pro, nous regrettions notamment que les fonctionnalités de l’IA (très similaires) ne soient pas encore disponibles dans la langue de Molière. Une affaire de temps, à n’en pas douter.

Il est toutefois important de signaler qu’à ce jour, seul le Find X8 Pro tourne sous Android 15, via sa surcouche ColorOS. La mise à jour One UI 7, qui apportera Android 15 sur les smartphones Samsung, est attendue dans les prochaines semaines.

En termes de fonctionnalités, les deux smartphones ont leurs spécificités. On a déjà abordé le cas du S Pen un peu plus haut : il permet notamment de griffonner des notes à l’improviste, mais aussi de faire des croquis en quelques instants. Côté OPPO, on appréciera le clone de la Dynamic Island des iPhone : l’encoche de l’appareil photo avant se déploie afin d’afficher des informations contextuelles, par exemple, à propos de la musique en cours de lecture.

Enfin, côté mises à jour, Samsung conserve néanmoins sa couronne avec la promesse de sept ans de mises à jour d’Android, contre cinq pour OPPO.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des performances très proches

Le OPPO Find X8 Pro est équipé de la puce Dimensity 9400 de MediaTek, et le S24 Ultra de la Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. D’après les résultats obtenus dans nos différents tests, il s’agit de deux plateformes développant des performances très proches, et également une formidable gestion de la montée en température.

En résumé : deux smartphones extrêmement puissants, et qui ne chauffent pas, ou si peu, même après une longue session de jeu.

Modèle Oppo Find X8 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra AnTuTu 10 2364299 1875639 AnTuTu CPU 412258 457922 AnTuTu GPU 1186487 741621 AnTuTu MEM 416119 366871 AnTuTu UX 349435 309225 PC Mark 3.0 18526 17957 3DMark Wild Life Extreme 6386 4571 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38 FPS 27.38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 113 FPS 99 / 83 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 89 / 150 FPS 105 / 132 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 418 FPS 120 / 338 FPS Geekbench 6 Single-core 3001 1985 Geekbench 6 Multi-core 8850 6409 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 26073 17263 Lecture / écriture séquentielle N/C 2500 / 1190 Mo/s Voir plus de benchmarks

Duel au sommet en photo

Le Galaxy S24 Ultra est régulièrement cité comme étant le meilleur photophone du marché. Mais OPPO a une solide réputation en la matière, et le Find X8 Pro fait honneur à son héritage.

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4; OIS ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, ƒ/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En journée, et avec l’ultra grand-angle, les deux smartphones proposent des clichés extraordinaires. Les couleurs sont explosives (un peu plus naturelles chez OPPO), le contraste parfait, et l’exposition naturellement réglée afin de ne jamais trop nuire aux ombres ou aux hautes lumières. Tout est parfaitement lisible, sans dénaturer la scène ou le sujet.

Le capteur principal du Samsung Galaxy S24 Ultra

Si la luminosité est logiquement moins bonne à l’ultra grand-angle, ce qui suggère la présence de davantage de bruit numérique à l’image, les deux smartphones continuent de produire des clichés d’excellente qualité. Le OPPO Find X8 Pro s’en sort néanmoins un peu mieux grâce à la plus haute résolution de son capteur, autorisant le concours du pixel binning et donc l’amélioration globale du niveau de détails. Mais le S24 Ultra n’a pas à rougir, surtout en journée.

Enfin, sur les longues focales, le duel est plus serré que jamais. Néanmoins, l’approche novatrice de OPPO, qui choisit des objectifs peu conventionnels afin de maximiser la polyvalence, est la plus payante ici. Le niveau de qualité de tous les clichés est étourdissant. S’il n’est pas aisé de comparer des photos prises dans des situations différentes, la marge d’erreur du Find X8 Pro apparaît moindre, par rapport à celle du S24 Ultra.

Le zoom x10 Le zoom x3

Un Galaxy à l’autonomie stellaire

Si les deux smartphones sont capables de tenir une grosse journée sans problème, c’est bien le Galaxy S24 Ultra qui repart avec la palme de l’autonomie. Il est presque impossible de l’épuiser en une seule journée, là où le Find X8 Pro pourra tirer la langue après 5 ou 6 heures de temps d’écran.

En recharge, les deux smartphones jouent à armes égales. Il faut compter un peu plus d’une heure pour refaire le plein.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

OPPO Find X8 Pro ou Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel choisir ?

Il s’agit possiblement du comparatif le plus difficile que nous ayons eu à faire ces derniers mois. Et pour cause : les deux smartphones sont redoutables ! Si le S24 Ultra était encore vendu au prix fort de 1349 euros, la balance pencherait forcément pour le OPPO. Mais le fait est que le Galaxy S24 Ultra est actuellement proposé 100 euros moins cher que le Find X8 Pro.

Dans ce cas de figure, nous aurions ainsi tendance à vous diriger vers le modèle de Samsung. Même si la partition photo de OPPO est légèrement plus polyvalente, le S24 Ultra offre ce qui est probablement la meilleure expérience utilisateur sur un smartphone Android — et le fera pendant sept ans.

Dans tous les cas : si votre cœur balance entre l’un ou l’autre, retenez bien qu’il est impossible de se tromper. Vous aurez forcément entre les mains l’un des smartphones les plus enthousiasmants jamais conçus.