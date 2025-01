Realme GT7 Pro vs OPPO Find X8 Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

C’est l’heure des Pro sur Frandroid ! Mais n’en doutez pas, nos intentions sont pures : avec autant d’excellentes références en cette fin d’année, pas facile de trier le bon grain de l’ivraie. On s’intéresse aujourd’hui au surprenant realme GT7 Pro, qui s’oppose au mastodonte Find X8 Pro. Indéboulonnable, OPPO ? C’est ce que nous allons voir.

Deux constructeurs chinois sur le retour, qui dégainent en cette fin 2024 deux excellentes références qui ont donné le tournis à nos journalistes. Le realme GT 7 Pro a été noté 8/10 et est disponible à partir de 799 euros. Plus onéreux, le OPPO Find X8 Pro ayant reçu la note de 8/10 s’affiche à partir de 1199 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans ce comparatif ?

Les fiches techniques des realme GT 7 Pro et OPPO Find X8 Pro

Modèle Realme GT 7 Pro Oppo Find X8 Pro Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm Interface constructeur Realme UI ColorOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,78 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 450 ppp 450 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mediatek Dimensity 9400 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Immortalis-G925 Stockage interne 256 Go, 512 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal N/C 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh 5910 mAh Poids 222,8 g 215 g Couleurs Orange, Gris Noir, Blanc, Bleu Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des smartphones massifs

Les deux téléphones qui nous intéressent aujourd’hui sont, dans les grandes lignes, assez similaires. Comme 90% des smartphones du marché (chiffre donné au doigt mouillé), ils se présentent avec une diagonale de 6,78″ et des dimensions très proches.

Des deux, le realme GT 7 Pro est un peu plus épais (8,6 mm contre 8,2 mm), mais surtout plus lourd avec 223 grammes contre 215 grammes pour le concurrent chinois. Un realme qui est également un peu plus anguleux que son rival — d’après nous un peu plus alléchant en termes de design, grâce à son îlot d’appareils photo circulaire.

Le GT 7 Pro et le Find X8 Pro partagent en outre les mêmes excellentes garanties en termes de résistance, avec un verre Gorilla Glass 7i et une certification IP69 encore assez inédite sur le marché actuel.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran du realme impressionne

On pourrait s’attendre à ce que le smartphone le plus onéreux du duel reparte avec la palme du meilleur écran. Pourtant, nos sondes sont impartiales, et font pencher la balance en faveur de l’écran du realme GT 7 Pro.

D’abord, rappelons que les deux proposent exactement la même définition (2780 x 1264 pixels) et une fréquence plafonnant à 120 Hz.

C’est d’abord en termes de luminosité que le realme épate. Malgré des promesses plus modestes de la part du fabricant, le GT 7 Pro est monté à presque 2100 nits lors de notre test. Le OPPO Find X8 Pro, lui, n’a jamais dépassé les 1430 nits. Impressionnant.

D’excellentes impressions encore confirmées du côté de la colorimétrie. En sortie de boîte, le smartphone dispose d’un point blanc quasi parfait (6451K), et d’une colorimétrie très juste, dont le delta E excède à peine le seuil de 3. Le OPPO Find X8 Pro a néanmoins pour lui une meilleure couverture du spectre DCI-P3, et propose donc des couleurs plus riches.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une IA mieux intégrée chez realme

Même si realme et OPPO sont deux entreprises sœur, elles ne sont pas logées à la même enseigne du côté de la localisation et de la disponibilité des fonctionnalités.

On en prend pour preuve les fonctionnalités IA. Plus ou moins similaires entre les deux mobiles (de la traduction automatisée, du résumé de documents, de la rédaction de textes…), elles sont indisponibles en français sur le smartphone d’OPPO. Un retard à l’allumage, qui nous a empêché de tester correctement les fonctionnalités IA du Find X8 Pro, là où le realme GT 7 Pro est déjà prêt à l’emploi sur ce point.

Pour le reste, le smartphone de realme embarque une interface assez pure, proche d’Android Stock. ColorOS, qui anime le OPPO Find X8 Pro, a davantage de particularités, et notamment une fonctionnalité singeant la Dynamic Island des derniers iPhone. Une fois qu’on s’y habitue, difficile de s’en passer !

Enfin, côté mises à jour, les deux smartphones profiteront pendant cinq ans de mises à niveau Android et de patchs de sécurité.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un OPPO coiffé au poteau sur les perfs ?

C’est assez étonnant pour un smartphone très haut de gamme : le OPPO Find X8 Pro opte pour un SoC MediaTek, le Dimensity 9400. Même s’il est moins onéreux, le realme GT 7 Pro s’offre quant à lui l’ultrapuissant Snapdragon 8 Elite, déjà à l’œuvre au sein du ROG Phone 9 d’Asus.

Concrètement, à l’usage, les deux smartphones sont redoutables et offrent des performances très similaires. Mais, côté chiffres, il apparaît que le realme a une petite avance sur l’ensemble des scénarios d’usage impliquant le processeur. Côté graphique, c’est en revanche son concurrent qui tire la couverture à lui.

Ce qu’il faut surtout retenir de tout cela, c’est que le realme GT 7 Pro offre des performances similaires, sinon supérieures, à un OPPO Find X8 Pro vendu 400 euros plus cher.

Modèle Realme GT 7 Pro Oppo Find X8 Pro AnTuTu 10 2743382 2364299 AnTuTu CPU 587464 412258 AnTuTu GPU 1207240 1186487 AnTuTu MEM 561428 416119 AnTuTu UX 394191 349435 PC Mark 3.0 22490 18526 3DMark Wild Life Extreme 6102 6386 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 37 FPS 38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 97 FPS 90 / 113 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 163 FPS 89 / 150 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 61 / 424 FPS 90 / 418 FPS Geekbench 6 Single-core 3005 3001 Geekbench 6 Multi-core 9191 8850 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24425 26073

En photo, le realme s’efface

Si, jusqu’à présent, realme impressionne avec un bilan extrêmement positif dans l’ensemble, OPPO demeure assez indétrônable en matière de photographie.

Realme GT 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.7, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.5.

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Mais évacuons les craintes : le realme GT 7 Pro se défend très, très bien avec son capteur principal et en pleine journée. Le piqué est excellent, le traitement (un peu trop ?) flatteur, et l’exposition parfaite. En basse lumière, c’est néanmoins le Find X8 Pro qui tire son épingle du jeu, notamment grâce à un capteur de plus grande taille et à un objectif à l’ouverture plus généreuse.

On va peu s’appesantir sur l’ultra grand-angle, et pour une raison simple : 42 mégapixels séparent le capteur du realme de celui du OPPO. Certes, les chiffres ne font pas tout mais… dans notre duel du jour, un peu (beaucoup) quand même. Avec sa maigre résolution, l’ultrawide du realme GT 7 Pro ne tient tout simplement pas la comparaison avec le OPPO Find X8 Pro.

Le realme GT 7 Pro reprend des couleurs grâce à la qualité de son téléobjectif. Même s’il est beaucoup moins polyvalent que le duo de zooms de son concurrent, il délivre de très bons résultats pour peu qu’on se trouve dans de bonnes conditions lumineuses, et qu’on évite d’abuser du zoom numérique. On ne va pas vous le cacher, le OPPO reste largement devant dans toutes les situations.

x60

Une autonomie surprenante

On parlait de smartphones lourds en préambule, et ce n’est pas pour rien. Le realme GT 7 Pro embarque une batterie de 6500 mAh, et le Find X8 Pro de 5910 mAh. Des capacités assez impressionnantes, qui se traduisent assez naturellement par une autonomie conséquente.

Si nous n’avons pas encore passé les deux smartphones à la moulinette de notre logiciel ViSer, nos tests sur le terrain nous rassurent sur la capacité de chaque mobile à tenir une grosse journée sans coup férir. Des deux, le realme GT 7 Pro semble néanmoins avoir une petite avance et se montre le plus endurant des deux.

Enfin, côté recharge rapide, c’est une nouvelle fois realme qui repart avec la couronne grâce à la possibilité de repasser à 100% d’autonomie en moins de 40 minutes seulement. Pour le OPPO Find X8 Pro, comptez environ 1h avec un chargeur compatible.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Realme GT 7 Pro ou OPPO Find X8 Pro : lequel choisir ?

Tout excellent qu’il est, le OPPO Find X8 Pro voit pourtant son vernis s’écailler face à la très bonne surprise suscitée par le realme GT7 Pro.

À part en photographie, où il tire évidemment son épingle du jeu, le realme GT 7 Pro surpasse son rival dans presque toutes les catégories évoquées dans ce comparatif… et pour 400 euros de moins.

Vendu 799 euros, le dernier smartphone de realme est tout simplement impressionnant.