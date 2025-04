Realme GT 7 Pro vs Honor Magic 6 Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

Le risque de sortir un smartphone en fin d’année, c’est qu’il est fatalement comparé à tous les ténors du marché ! Ces derniers ont d’ailleurs eu le temps de baisser de prix… alors que vaut le dernier flagship killer de realme lorsqu’on lui oppose l’ogre Magic 6 Pro ?

On serait en droit d’en douter, mais nous, on s’attend à un duel plus serré qu’il y paraît ! Chaleureusement reçu dans nos colonnes, avec un beau 8/10, le realme GT 7 Pro a du répondant. Suffisamment, pour venir souffler dans la nuque de l’un des smartphones les mieux notés de 2024 ? Le Realme GT 7 Pro s’affiche à partir de 819 euros. Le Honor Magic 6 Pro, noté 9/10, est désormais à retrouver autour des 900 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des realme GT 7 Pro et Honor Magic 6 Pro

Modèle Realme GT 7 Pro Honor Magic 6 Pro Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm 75,8 mm x 162,5 mm x 8,9 mm Interface constructeur Realme UI MagicOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,8 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 450 ppp 453 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 180

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur photo frontal N/C 50 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh 5600 mAh Poids 222,8 g 225 g Couleurs Orange, Gris Noir, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Abordable et premium ?

Même s’il est techniquement beaucoup plus abordable que le Honor Magic 6 Pro à son lancement (1299 euros), le realme GT 7 Pro n’a pas franchement à rougir du côté des finitions. Bien conçu, le smartphone est toutefois moins extravagant, moins « haut de gamme » dans l’esprit. Son design est un peu sage, conventionnel, là où le Magic 6 Pro est un petit bijou, fort bien mis en valeur par son îlot central de caméras.

Aussi lourds l’un que l’autre (plus de 220 grammes), les deux concurrents se profilent dans un format très similaire. Le Honor est (à peine) moins large que son rival, mais lui est un tout petit peu plus léger. Rien de franchement déterminant, d’après nous.

Reste que les deux mobiles sont fort bien équipés, côté résistances, avec un verre Gorilla Glass 7i pour le premier et un NanoCrystal Shield de l’autre. Aussi, on peut compter sur une certification IP69 et IP68 pour nous rassurer en cas de chute accidentelle dans de l’eau.

Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un Realme à l’écran surprenant

Si les deux mobiles sont équipés d’une dalle AMOLED 1,5K et 120 Hz, ils ne sont pas logés à la même enseigne. En l’occurrence, nos mesures labo mettent le realme GT 7 Pro bien devant le Magic 6 Pro en matière de luminosité.

Le premier est capable d’atteindre un pic de 2100 nits, là où le Honor n’a pas su dépasser les 1600 nits dans nos tests. Un confort de lecture supplémentaire en extérieur donc, qui se conjugue par ailleurs d’une colorimétrie très alléchante. Honor propose une meilleure couverture du spectre DCI-P3, et donc des couleurs plus saturées, mais le GT 7 Pro est plus juste dans sa restitution des teintes.

L’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux interfaces qui se valent ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, seul le realme GT 7 Pro dispose d’Android 15, la dernière version en date. Honor est toutefois en train de la déployer sur ses smartphones, par l’intermédiaire de MagicOS 9.0.

Si l’on ne peut rien reprocher à Honor en termes de fonctionnalités (tout y est), le design paraît un peu… vieillot, en comparaison de l’élégance sobre de Realme UI 6.0 — proche d’un Android Stock. Malgré tout, on apprécie particulièrement le clone de la Dynamic Island mis au point par Honor. On s’habitue rapidement à voir les informations contextuelles de nos applications s’afficher dans l’encoche de son smartphone.

Concernant l’IA, les fonctionnalités associées n’étaient pas encore disponibles en France au moment de notre test du Honor Magic 6 Pro. En revanche, beaucoup devraient arriver avec MagicOS 9.0 dans les prochaines semaines, et rattraper ainsi le retard par rapport au realme GT 7 Pro qui, lui, est déjà paré. Résumés, transcription, traduction, gomme magique… tout y est.

Concernant les mises à jour, les deux smartphones misent sur quatre mises à niveau majeures et une année de rab de patchs de sécurité.

l’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un Realme redoutable sur les perfs

On parlait plus haut du risque de sortir un smartphone en fin d’année. A contrario, l’un des avantages, c’est de profiter des toutes dernières technos en date !

En l’occurrence, le realme GT 7 Pro a ni plus ni moins qu’une génération d’avance par rapport au Honor Magic 6 Pro. Il dispose d’une puce Snapdragon 8 Elite, contre un 8 Gen 3 pour son concurrent. On va laisser les chiffres parler à notre place.

S’il est évident qu’aucun des deux n’a aucun problème à faire tourner n’importe quoi, le mobile de realme a indéniablement une petite longueur d’avance.

Modèle Realme GT 7 Pro Honor Magic 6 Pro AnTuTu 10 2743382 1726131 AnTuTu CPU 587464 315555 AnTuTu GPU 1207240 813221 AnTuTu MEM 561428 352890 AnTuTu UX 394191 244465 PC Mark 3.0 22490 17640 3DMark Wild Life Extreme 6102 5164 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 37 FPS 30.92 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 97 FPS 92 / 93 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 163 FPS 99 / 154 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 61 / 424 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 3005 2189 Geekbench 6 Multi-core 9191 6800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24425 16256 Lecture / écriture séquentielle N/C 969 / 1024 Mo/s Voir plus de benchmarks

Deux très bons photophones

On n’a pas besoin de se pencher longtemps sur les fiches techniques des deux smartphones du jour pour avoir l’intime conviction que le Honor saura se démarquer dans ce comparatif.

Realme GT 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.7, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.5.

Honor Magic 6 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, ƒ/2.0 ;

Téléobjectif 2,5x : 180 Mpx, ƒ/2.6; OIS ;

Selfie : 50 Mpx, ƒ/2,0, OIS.

Le module photo du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au grand-angle, la caméra principale, on obtient systématiquement de très beaux clichés. Le Realme s’en sort admirablement, avec un piqué intéressant et un traitement assez neutre. Reste que la marque a tendance à sur-saturer les couleurs. Pour le naturel, on aura donc tendance à lui préférer l’approche du Honor Magic 6 Pro. Lui n’est pas non plus en reste du côté de la saturation, surtout sur les tons bleus.

L’appareil photo du Honor Magic 6 Pro Petit raté isolé sur cette photo du Honor Magic 6 Pro, la mise au point n’est pas faite // Source : Frandroid

Et là… c’est la dégringolade pour realme. C’est tout simple : le GT 7 Pro ne tient tout bonnement pas la comparaison avec le Magic 6 Pro en matière d’ultra courte focale. De bonne taille, doté d’une excellente résolution, ce capteur continue de capturer d’excellents clichés, là où le module de realme (8 Mpx seulement) peine à maintenir un bon niveau de netteté.

L’ultra grand angle

Enfin, au téléobjectif, même si le realme GT 7 Pro relève le niveau avec une focale polyvalente, au piqué correct, Honor pousse le curseur un peu plus loin avec son capteur 180 mégapixels, en tous points exemplaire. Il faut pousser le zoom numérique au-delà de 10x pour constater un début de commencement de perte de qualité.

x60

Le GT 7 Pro surpasse l’autonomie du Magic 6 Pro

Pour conclure, un petit tour du côté de l’autonomie. On ne va pas vous retenir très longtemps : le flagship killer de realme est le plus endurant des deux. Avec sa batterie de 6500 mAh, il permet de tenir environ 3h de plus que son concurrent, d’après les mesures réalisées sur le protocole ViSer par nos collègues de GSM Arena.

Dans les deux cas, les smartphones sont largement capables de tenir une grosse journée. Le GT 7 Pro, lui, dispose simplement d’une réserve d’énergie suffisante pour, peut-être, tenir ses deux jours sans croiser la route d’un chargeur.

Même constat du côté de la recharge. Le realme GT 7 Pro, rechargeable à 120W, reprend toutes ses couleurs en moins de 40 minutes. Avec sa recharge à 80W, le Magic 6 Pro fait à peine moins bien, avec environ 45 minutes.

Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Realme GT 7 Pro ou Honor Magic 6 Pro : lequel choisir ?

On vous avait bien dit que le duel serait serré. Et, quand on fait les comptes, on constate que le realme GT 7 Pro semble être le meilleur choix entre les deux smartphones.

Meilleur écran, performances stellaires, interface plus avenante et autonomie redoutable… À peine moins bon sur tous les aspects, le Magic 6 Pro tire particulièrement son épingle du jeu en matière de photographie.

Comme souvent, c’est le prix qui fera office de juge de paix dans cette affaire. À tarif équivalent, le choix est plus cornélien que jamais. Mais si l’on ne prend en compte que le tarif de lancement des deux mobiles (819 euros et 1299 euros), il n’y a tout simplement pas photo : le realme propose un rapport qualité-prix indécent.