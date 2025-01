Realme GT 7 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra : comment choisir le bon smartphone Android ?

Le rapport qualité-prix du GT 7 Pro de Realme a rebattu les cartes du haut de gamme. Faut-il vraiment casser la tirelire pour s’offrir un Samsung Galaxy S24 Ultra ? On vous aide à faire le bon choix avec ce nouveau comparatif !

Personne n’en doute : les Realme GT 7 Pro (noté 8/10) et Samsung Galaxy S24 Ultra (9/10) sont d’excellents smartphones. Mais avec près de 400€ d’écart entre les deux, on est en droit de s’interroger sur leurs différences réelles. Le premier s’affiche à partir de 849 euros. Le flagship de Samsung, hors promotions, est vendu à partir de 1219 euros. Quel est le meilleur smartphone disponible ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Realme GT 7 Pro et Samsung Galaxy S24 Ultra

Modèle Realme GT 7 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur Realme UI One UI Taille de l’écran 6,78 pouces 6,8 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 450 ppp 505 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno Stockage interne 256 Go, 512 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal N/C 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh 5000 mAh Poids 222,8 g 232 g Couleurs Orange, Gris Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design un peu trop sage ?

Ne tournons pas autour du pot. Le Realme GT 7 Pro ne casse pas des briques en matière de design. Disons plutôt qu’il ressemble à quantité d’autres smartphones du marché — souvent moins bien dotés que lui du côté des caractéristiques. Ce n’est clairement pas au chapitre du design que le dernier realme gagnera des points.

Pas face au Galaxy S24 Ultra en tout cas. Le flagship de Samsung, dans la droite lignée des Galaxy Note, se présente comme un épais rectangle aux superbes finitions en titane. Les matériaux sont nobles, les courbes alléchantes, et on l’on trouve même un stylet S Pen qui profite de son propre emplacement sous la tranche basse.

D’un côté du très classique donc, et de l’autre un smartphone un peu plus ambitieux, qui affiche haut ses ambitions premium. Reste qu’en matière de résistances et de protections, les deux n’ont rien à s’envier. Le Realme GT 7 Pro a par ailleurs une petite longueur d’avance avec une certification IP69, ajoutant à l’étanchéité une résistance accrue aux températures extrêmes. Ça ne sera sans doute pas utile à tout le monde, mais ça se prend !

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour l’écran, Samsung ne lâche pas sa couronne

La taille des deux écrans (évidemment OLED) est similaire entre les deux smartphones. Tout comme la fréquence, qui atteint 120 Hz sur le GT 7 Pro et le S24 Ultra. En revanche, on accorde un point supplémentaire au smartphone de realme sur la définition de l’écran. Eh oui : si le S24 Ultra peut opter pour une définition QHD+, en sortie de boîte, c’est bien du Full HD qui est sélectionné. Chez la concurrence, on ne propose qu’une résolution 1,5K, plus fine par défaut.

Pour le reste, en revanche, Samsung est l’incontestable vainqueur de ce duel. La luminosité de sa dalle atteint 2600 nits, contre un peu plus de 2000 nits pour le realme GT 7 Pro. Les couleurs sont également plus riches sur le smartphone de Samsung. Mais son rival se défend très bien sur la colorimétrie, un peu plus juste sur le GT 7 Pro.

Une affaire de détails. Et puisqu’on en est là, nous devons bien dire que nous sommes fans du revêtement antireflets du Galaxy S24 Ultra. Conjugué à la luminosité impressionnante de la dalle, il offre une expérience de lecture et de visionnage tout bonnement impressionnante.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’IA en avance chez Samsung

Realme a une petite longueur d’avance sur son concurrent sur un point très particulier : Android 15. Eh oui, One UI 7, qui doit apporter la dernière mouture d’Android, n’est pas encore déployée sur le S24 Ultra. Realme UI 6.0, elle, dispose déjà de la dernière version en date.

En revanche, côté fonctionnalités, le S24 Ultra reste devant. C’est notamment grâce aux fonctionnalités avancées offertes par son stylet, mais aussi toute la suite Galaxy AI, dont les nombreux outils alimentés par IA permettent de s’amuser avec des retouches photos, ou de gagner en productivité avec des résumés par IA et des transcriptions de fichiers audios. Des features également présentes sur le realme… mais uniquement en anglais pour le moment.

Enfin, l’écart se creuse incontestablement lorsqu’on s’intéresse aux politiques de mises à jour. Samsung garantit sept ans d’updates à son S24 Ultra, contre seulement cinq pour le GT 7 Pro de Realme. Samsung est, certes, plus cher, mais donc également plus durable.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung battu à plates coutures sur les performances ?

Il faut garder en tête que le Galaxy S24 est sorti en tout début d’année 2024. Le Realme GT 7 Pro, lui, venait cloturer l’année, et bénéficiait à ce titre des toutes dernières puces de Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite. Une nouvelle génération, gravée en 3 nm, qui permet au flagship killer de surpasser l’excellent S24 Ultra sur les performances.

Dans les deux cas, on reste face à deux smartphones très capables, qui ne failliront jamais devant la moindre tâche ou le moindre jeu, fut-t-il particulièrement gourmand. La dissipation thermique est par ailleurs excellente, surtout sur le S24 Ultra, qui ne chauffe pour ainsi dire jamais vraiment.

Modèle Realme GT 7 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra AnTuTu 10 2743382 1875639 AnTuTu CPU 587464 457922 AnTuTu GPU 1207240 741621 AnTuTu MEM 561428 366871 AnTuTu UX 394191 309225 PC Mark 3.0 22490 17957 3DMark Wild Life Extreme 6102 4571 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 37 FPS 27.38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 97 FPS 99 / 83 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 163 FPS 105 / 132 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 61 / 424 FPS 120 / 338 FPS Geekbench 6 Single-core 3005 1985 Geekbench 6 Multi-core 9191 6409 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24425 17263 Lecture / écriture séquentielle N/C 2500 / 1190 Mo/s Voir plus de benchmarks

Realme n’y est pas encore tout à fait en photo

La photographie, c’est le domaine de Samsung. Et, en particulier, de sa gamme Ultra qui, année après année, s’impose comme une absolue référence sur le marché. Le realme peut-il rivaliser avec le maître ?

Realme GT 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.7, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.5.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4; OIS ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, ƒ/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Il faut commencer par concéder à realme de vrais efforts pour améliorer sa partition photo au fil des ans. Le Realme GT 7 Pro propose cette fois des rendus très convaincants, même si peut-être trop flatteurs. La colorimétrie manque en effet de naturel. Un domaine qui, pourtant, n’a jamais vraiment été le point fort de Samsung — c’est dire ! Quoi qu’il en soit, le S24 Ultra nous apparaît comme un leader naturel dans l’exercice, avec un capteur à la résolution hors du commun, aussi à l’aise en journée que de nuit.

Le capteur principal du Samsung Galaxy S24 Ultra

Avec l’ultra grand-angle, ce n’est pas la même limonade. Avec seulement 8 mégapixels au compteur, le capteur du GT 7 Pro ne rivalise tout simplement pas avec son concurrent. Pas que la résolution du S24 Ultra (12 Mpx) soit incroyable, mais les résultats sont largement meilleurs. Les clichés conservent un bon niveau de détail (sauf dans les scénarios nocturnes). Disons qu’il est moins limité que celui du smartphone chinois.

Pour les longues focales, enfin, le Galaxy S24 Ultra montre une nouvelle fois sa parfaite maîtrise du sujet. Offrant une très grande amplitude, avec un zoom atteignant 100x, il écrase la proposition de realme de tout son poids. Ce dernier se défend bien si l’on reste sage et que l’on s’en tient à un grossissement 3x. Au-delà, le lissage devient excessif et l’on perd beaucoup de détails.

x60

Le zoom x10 Le zoom x3

Un realme étonnamment endurant

Le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose d’une excellente autonomie. Sa batterie de 5000 mAh est largement capable d’encaisser une journée et demie sans croiser le chemin d’un câble USB-C. Mais le Realme GT 7 Pro fait mieux.

Faute d’avoir pu passer ce dernier à la moulinette du test ViSer interne, nous nous basons que les résultats obtenus par nos confrères de GSM Arena sur le même protocole : le realme a mis 17h35 à passer de 100% à 10% d’autonomie. C’est 4h de plus que le Galaxy S24 Ultra (13h44 d’après GSM Arena, 14h24 d’après nos propres mesures). Tout simplement astronomique.

Realme conserve la palme côté recharge, avec une possibilité de retrouver une batterie pleine en 40 minutes seulement avec un chargeur 120W adapté. Pour le S24 Ultra, il faut compter un peu plus d’une heure.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Realme GT 7 Pro ou Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel choisir ?

Si le Samsung Galaxy S24 Ultra s’est d’abord présenté comme le vainqueur incontestable de ce comparatif, les derniers points étudiés rebattent les cartes. Le Realme GT 7 Pro est plus performant, plus endurant et… encore une fois, bien moins cher !

Difficile, avec un écart de 400 euros, de conseiller vraiment le smartphone de Samsung. En revanche, si des promotions viennent à faire baisser son prix sous la barre du millier d’euros, il nous apparaît forcément comme une bien meilleure affaire. Ne serait-ce que pour la perfection de son écran ou l’excellente politique de mises à jour de Samsung.