Samsung aussi travaillerait sur des lunettes AR et suivrait la tendance du MWC 2023

Si Samsung reconnaît travailler sur de nouveaux produits, le suspense est toujours de mise. Pourtant, le constructeur a déposé des noms de marque qui laissent penser qu'il pourrait commercialiser des lunettes de réalité augmentée ainsi qu'une bague intelligente.

Cela fait des années qu’on en entend parler des lunettes connectées ou lunettes AR de Samsung. Dernière fuite en date : une vidéo qui aurait été produite par Samsung lui-même montrant un concept de lunettes de réalité augmentée. Cette fois-ci, deux noms de marque ont été déposés par Samsung auprès de l’office coréen des brevets et des marques, le Korean Intellectual Property Right Information Service (KIPRIS). C’est ce que révèle le média Wearable avec deux appellations explicites : Galaxy Glasses et Galaxy Ring.

Galaxy Ring, une bague intelligente signée Samsung

La marque découverte par Wearable indique que le produit serait apparenté à un « dispositif intelligent pour mesurer les indicateurs de santé et/ou de sommeil sous la forme d’un anneau ».

Cela ferait de Samsung le premier géant à s’investir sur ce marché, puisque pour l’instant les seuls acteurs sont Aeklys, Motiv Ring, Circular ou encore Oura. Une précédente fuite indiquait que cette mystérieuse bague pourrait mesurer plusieurs données de santé : activité, fréquence cardiaque, etc. De quoi proposer une alternative aux montres connectées et étendre l’écosystème Samsung.

Galaxy Glasses : les lunettes de Samsung pourraient voir le jour

Dans le descriptif de la marque, on n’a que très peu d’informations, seulement des classifications. Parmi les termes associés à la marque, on trouve « casque pour expérience de réalité virtuelle », « casque pour expérience de réalité augmentée », « lunettes intelligentes », « téléphone intelligent » ou encore « casque ».

Parmi les usages relayés par les fuites et ceux qu’on peut aimer à s’imaginer, il y a le jeu vidéo, la lecture de vidéos et tout un tas d’expériences holographiques. S’ils seront davantage réservés aux professionnels, ces usages pourraient s’étendre au grand public si les lunettes AR de Samsung voient leur prix baisser au fil des versions.

Les lunettes AR sont la tendance du MWC 2023

La temporalité de cette révélation nous fait évidemment penser à ce qui est en train de se passer au MWC 2023 à Barcelone. En novembre dernier, Qualcomm levait le voile sur une nouvelle plateforme pour lunettes de réalité augmentée. Quelques mois plus tard, au salon, on trouve moult prototypes de fabricants différents. Par exemple, Xiaomi y a dévoilé ses Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. D’un autre côté, nous avons pu prendre en main les Oppo Air Glass 2, bien qu’aucune commercialisation ne soit prévue.

La tendance du MWC est cette année les paires de lunettes AR. Si Samsung est un mastodonte des nouvelles technologies, il a tout de même un adversaire de taille : Apple. Ses fameuses Apple Glass sont très attendues et pourraient venir démocratiser ce type de produit.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.