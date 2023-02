On a pris en main les Oppo Air Glass 2 : pas de promesses en l’air

Oppo a profité du MWC 2023 pour présenter son deuxième modèle de lunettes connectées, malheureusement sans prévision d'une commercialisation. Le concept reste basique, mais s'inscrit dans ce qui semble être la tendance forte du salon.

Lunettes connectées est un terme qui se traduit de bien des manières d’un constructeur à l’autre. C’est normal, le marché est encore balbutiant et il se concentre encore à chercher les concepts qui permettraient de le faire décoller.

Si Xiaomi a dévoilé des lunettes pleines de fonctionnalités à l’ouverture du MWC 2023, Oppo profite pour sa part de l’évènement pour présenter une interprétation plus minimaliste. Une fois posée sur le nez, les Oppo Air Glass 2 se manipulent entièrement à coup de petit swipe sur sa branche gauche. Un simple bouton sert à les allumer également et à revenir à « l’écran d’accueil » si on peut dire, qui se traduisait dans mon court essai par l’affichage de l’heure.

Une promesse en l’air

Dans Oppo Air Glass 2, il y a le mot air. N’hésitez pas à suivre Frandroid sur les réseaux pour d’autres analyses fines. Plus sérieusement, le concept est clair : des lunettes légères. Et de ce qu’on en a vu, Oppo a tiré l’idée dans tous les sens du terme.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Déjà sur le nez, les lunettes se sentent à peine avec leur poids de 38 g. Ensuite, le look, même s’il ne siéra peut-être pas à toutes les morphologies, rappelle immanquablement les Ray Ban. De quoi se faire oublier plus facilement.

Source : Oppo Source : Oppo Source : Oppo

L’expérience aussi est légère. N’attendez pas forcément que ces lunettes remplacent votre smartphone, elles n’en ont pas les capacités. Et c’est peut-être leur force. Sur une interface verte, visible directement sur les verres des lunettes, on navigue tranquillement sur une poignée d’apps. Cela va de choses très simples comme la lecture de musique (on trouve des haut-parleurs sur les branches) à l’affichage de la météo, en passant par des éléments plus complexes comme la lecture d’un texte avec la possibilité de scroll sur les branches.

Les Oppo Air Glass 2 n’ont pas de date de sortie prévue à l’heure où ces lignes sont écrites, ni même de prix d’achat.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.