Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1 : la réalité augmentée plus légère

Qualcomm veut se renforcer dans tous les secteurs de la tech, pas seulement le smartphone. Le géant dévoile une nouvelle plateforme pour les lunettes de réalité augmentée.

Le Snapdragon AR2 Gen 1 n’est pas une puce, mais une plateforme. C’est le nom que Qualcomm donne habituellement à ses produits, mais ici la distinction est importante. En effet, la marque dévoile lors de son Snapdragon Summit un nouveau produit pour la réalité augmentée, composé de plusieurs puces différentes.

Derrière le nom Snapdragon AR2 Gen 1 se cache donc un ensemble de technologies que les fabricants pourront intégrer à leurs futures lunettes. De nombreux partenaires ont déjà signé avec Qualcomm pour développer des lunettes : Lenovo, LG, Nreal, Oppo, Pico, mais aussi Tencent ou encore TCL et Xiaomi.

Cette répartition des technologies en plusieurs puces permet à Qualcomm de simplifier la conception des lunettes. On peut ainsi placer la puce intégrant le Sensor Hub gérant les différents capteurs aux plus proches des caméras, avec de l’IA pour débuter le traitement des images, alors que la connectivité et la gestion de l’écran seront placées dans les branches.

Pour l’intelligence, Qualcomm imagine faire appel à d’autres produits comme votre smartphone ou un PC, du moment qu’il intègre une puce Snapdragon. Là encore, il s’agit de minimiser la consommation des lunettes, et donc leur batterie et leur poids.

La marque promet ainsi 50% de consommation en moins en comparaison de sa plateforme Snapdragon XR2 conçue pour des lunettes totalement autonomes.

La plateforme Snapdragon AR2 Gen 1 bénéficie de plusieurs avancées que l’on retrouve dans le Snapdragon 8 Gen 2. Notamment l’intégration du Wi-Fi 7 pour minimiser la latence entre les lunettes et le smartphone, ainsi qu’un procédé de fabrication en 4 nm.

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Hawaï pour couvrir le Snapdragon Summit 2022 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

