Après les montres connectées, Samsung plancherait sur une bague connectée

Samsung serait en train de développer une bague connectée. Le but serait de proposer une alternative à ses montres connectées dans un produit dédié à la santé connectée.

Des bagues dites « intelligentes » ou « connectées », plusieurs sont en projet, certaines sont commercialisées, peu sont démocratisées. On connaît Aeklys, Motiv Ring, Circular ou encore Oura, mais Samsung devrait rejoindre cette courte liste. Le constructeur développerait une bague connectée, après avoir lancé ses montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Une bague connectée avec la mesure de la fréquence cardiaque

Le média sud-coréen Naver rapporte que Samsung aurait commencé à développer une bague intelligente en partenariat avec plusieurs entreprises, dans le but de « sécuriser la technologie », mais aussi les pièces nécessaires à sa fabrication. Cette bague pourrait mesurer plusieurs données de santé, à savoir « la fréquence cardiaque, le niveau d’activité et le rythme du sommeil ». Les mesures seraient assez précises puisqu’une bague peut être portée constamment et procure un contact constant et étroit avec l’utilisateur.

L’intérêt d’un tel objet, en plus de mesures plus précises, serait de proposer une alternative aux montres connectées, qui peuvent être critiquées pour leur faible autonomie. Samsung pourrait ainsi étendre son écosystème de wearables dédiés à la santé.

Des dépôts de brevet de Samsung indiquent qu’il travaille sur une bague

Naver poursuit en indiquant que Samsung a déposé une demande de brevet auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (l’USPTO) en octobre 2021. Ils indiquent que cet anneau est doté d’un capteur optique de mesure du débit sanguin (PPG) et d’un électrocardiogramme (ECG).

Cette bague intelligente permettrait également de contrôler d’autres appareils, comme un ordinateur portable, un smartphone ou un téléviseur, sans que l’on sache quels seraient les usages concrets.

