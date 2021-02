Samsung AR Glasses : une fuite montre tout le potentiel de ses lunettes de réalité augmentée

Le leaker WalkingCat a publié deux vidéos qui s’apparentent à des contenus signés Samsung. Un concept de lunette de réalité augmentée y est notamment présenté, avec toute une flopée d’usages aussi bien personnels que professionnels.

Que Samsung travaille sur des lunettes de réalité augmentée, ce n’est plus un secret. Un prototype avait notamment été présenté au Consumer Electronics Show (CES) 2020, sans que la firme coréenne ne communique à l’époque de nom ni d’usage. Jusque-là discret, ce projet revient sur le devant de la scène en ce début d’année 2021.

Habitué des fuites Samsung et Microsoft, le leaker WalkingCat a en effet publié sur le réseau social Twitter deux courtes vidéos soi-disant estampillées Samsung. Les codes marketing de la marque asiatique y sont très présents, et tout porte à croire que les deux pastilles audiovisuelles ont bel et bien été imaginées par l’entreprise.

Gaming, visioconférence et vidéos YouTube

Plus concrètement, cette fuite nous montre tout le potentiel des lunettes AR Samsung. La première vidéo met à l’honneur un produit nommé Samsung Glasses Lite, imaginé pour une série d’usages personnels : l’utilisateur s’amuse par exemple devant un jeu de voiture contrôlé par son téléphone, mais projeté par ses lunettes.

Une fonction « Integrated Control » et « Portable Media » permettraient ensuite de lancer une vidéo YouTube via sa montre connectée Galaxy Watch, et de visionner le contenu grâce à ses lunettes, et ce dans n’importe quelle position. Que vous soyez assis, allongé ou debout, l’appareil semble pouvoir s’adapter à votre posture.

La simulation se poursuit avec la fonctionnalité « Dex Display », grâce à laquelle l’utilisateur répond à un email avec un clavier physique, mais un écran d’ordinateur là encore diffusé par les lunettes. La fonction « Video Call » consiste tout bonnement en une visioconférence, dont la vidéo de votre interlocuteur apparaît devant vous.

L’holographie au cœur de l’expérience

Les Samsung Glasses Lite vont encore plus loin en proposant une option teintée utile pour se protéger du soleil en extérieur. Une fois activée, ladite option n’empêche pas de goûter au potentiel des lunettes : en l’occurrence, l’exemple présenté nous montre un utilisateur contrôlant un drone grâce à une vue à la première personne représentée dans une petite fenêtre.

La seconde vidéo présente un produit cette fois-ci nommé Samsung AR Glasses. À la différence du premier, cet appareil semble avant tout destiné à un usage professionnel au travers de trois grandes fonctionnalités : AR Office, Holo Call et AR Simulation. Trois grandes fonctionnalités régies par un même principe : la présence d’éléments holographiques.

Dans l’exemple de la vidéo, AR Office permettrait d’imaginer en 3D un projet architectural, que vous pourriez modifier en direct. Holo Call projetterait ensuite les hologrammes de collègues qui auraient directement accès à votre travail, que vous pouvez ensuite agrandir à l’échelle de la taille humaine grâce à AR Simulation.

Prudence prudence

Dans l’idée, ces deux vidéos font forcément un peu rêver. Tâchons cependant de prendre avec de grandes pincettes ce type de fuite, qui s’apparente davantage à des vidéos conceptuelles qu’à un projet abouti. WalkingCat lui-même incite d’ailleurs à la prudence au travers de son message « R&D Vision Concept ? ».

En se posant ici une question, la certitude du leaker est forcément remise en cause. On pourra tout de même noter que la paire de lunettes présentée arbore un design certes conventionnel, mais des lignes très épaisses qui ne mettent pas énormément en valeur son esthétisme. Mais au regard des usages présentés, ce n’est qu’un détail.