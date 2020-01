Samsung a montré ses lunettes de réalité augmentée au CES 2020

Lors du CES 2020, Samsung a présenté plusieurs innovations. Cependant, il n'a pas fait grand cas d'un prototype qui était pourtant bien présent : ses premières lunettes de réalité virtuelle.

Le Consumer Electronic Show n’est pas que l’occasion de présenter des produits classiques. Historiquement, le salon est aussi là pour dévoiler des concepts auprès du grand public, qui ne sortiront pas nécessairement sur le marché.

Samsung a joué ce jeu en présentant Neon, ses avatars humains pour l’intelligence artificielle, ou encore Ballie, son petit robot intelligent. Comme l’a repéré Android Authority, une autre présentation cachait un produit dont on entendait que vaguement parler.

Alors que Samsung montrait le GEMS (Gait Enhancing and Motivating System, dévoilé l’année dernière) en action, un exosquelette de sa conception, le constructeur a fait une démo de son utilité pour une session de fitness. Mais pour cela, il a également fait appel à un autre produit.

After 1-on-1 training with #GEMS, workout results are aggregated and analyzed to provide professional feedback. #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/e5GJRNu9Jh

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020