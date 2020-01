CES 2020 : le premier robot intelligent de Samsung s’inspire de BB-8

La conférence Samsung au CES 2020 fut l'occasion de découvrir Ballie, le premier robot intelligent de Samsung qui n'est autre qu'une petite boule mignonne vous suivant partout et pouvant interagir avec vos objets connectés.

Le Consumer Electronic Show n’est pas que l’occasion de découvrir des produits destinés au grand public. Parfois, il s’agit aussi d’un événement où l’on découvre… des idées, des idées pures, que les constructeurs veulent seulement montrer sans forcément avoir pour objectif de les vendre.

Alors que Star Wars Episode XI vient de sortir, Samsung semble avoir été inspiré par la grande saga créée par George Lucas. Le premier robot de la marque n’est en effet pas sans rappeler les robots du space opera les plus populaires dans leur comportement, notamment BB-8.

Samsung présente Ballie

Ce petit robot s’appelle Ballie, et est capable de vous suivre et d’évoluer naturellement dans votre domicile en roulant gaiement à grands coups de petits « bip boup » d’humeur. Surtout, il s’agit d’un concept centré sur la domotique, puisqu’il devient une sorte de maître d’oeuvre capable de comprendre le contexte d’une situation et de contrôler vos appareils automatiquement pour vous.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020

En prime, Samsung le voit aussi comme un compagnon de fitness. Tout cela est bien sûr très théorique, mais sert pour Samsung à présenter l’idée que l’intelligence artificielle se doit d’être plus « humaine » désormais et s’intégrer naturellement à vos projets et votre vie.

Pour le moment, impossible de savoir si Ballie se transformera vraiment en un produit. Toutefois, il présage bien de la direction que veut prendre le constructeur coréen dans le monde de la domotique.