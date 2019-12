Samsung Galaxy Note 10+ Edition Star Wars : notre déballage de Premier Ordre

Introduction

Pour la sortie de Star Wars Épisode IX, Samsung lance une édition spéciale de son Samsung Galaxy Note 10+. Nous avons pu la prendre en main. Ça tombe bien, on a un exemplaire à vous faire gagner.

Alors que le dernier volet de la troisième trilogie Star Wars, L’Ascension de Skywalker, sortira le 18 décembre prochain, Samsung a profité de l’occasion pour lancer une version spéciale de son Galaxy Note 10+.

Ce smartphone est en édition très limitée, puisqu’il n’est proposé qu’en 190 exemplaires en France et arbore les couleurs et un packaging inspirés de Star Wars Épisode IX. Parmi ces 190 exemplaires, il y en a d’ailleurs un à gagner à l’occasion de la refonte de Frandroid.com. Il vous suffit pour cela de remplir un simple formulaire sur notre article dédié. C’est cet exemplaire, qui arrivera donc chez le gagnant ou la gagnante du concours, que nous avons pu prendre en main.

Une boîte et des écouteurs aux couleurs du côté obscur

Ce Samsung Galaxy Note 10+ n’arrive pas seul et il est proposé dans une boîte assez bien conçu avec un système d’emballage coulissant et de tiroir. Sur l’étage supérieur, on va ainsi retrouver une coque de protection en cuir aux couleurs de Kylo Ren ainsi qu’un badge en métal, toujours à l’effigie du personnage.

En ouvrant le tiroir en dessous, on accès à deux boîtes : celle du Samsung Galaxy Note 10+ à gauche, et celle des Samsung Galaxy Buds à droite.

On notera que les Galaxy Buds profitent d’un boîtier de recharge différent de celle de la version classique. Si l’on ne note pas de logo Star Wars, il profite néanmoins d’une couleur rouge à l’intérieur, tandis que les écouteurs et le reste du boîtier restent noirs.

Un Galaxy Note 10+ de Premier Ordre

Mais c’est surtout le Galaxy note 10 Plus en tant que tel qui va nous intéresser. On le retrouve ici en couleur noir classique, mais avec quelques petites différences. Si la face avant est similaire à n’importe quelle autre édition, on notera un contour rouge autour du module photo arrière, ainsi que sur les touches de volume, de mise sous tension et sur le stylet, rouge lui aussi. Toujours au dos, on retrouve la mention Star Wars, ainsi que le logo du Premier Ordre. Particularité de celui-ci, il est intégré en gris mat et ressort donc d’autant mieux de la coque.

Enfin, dernière spécificité de ce Galaxy Note 10+ aux couleurs de Star Wars, à l’allumage, après l’affichage du logo Samsung, l’écran vient afficher encore une fois le casque de Kylo Ren. Un élément qui vient bel et bien rappeler qu’on a droit à une édition Star Wars au cas où on aurait oublié.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Note 10+ est disponible en exclusivité chez Samsung. Il est proposé, avec les accessoires présentés ci-dessus, à un prix qui n’a pas encore été annoncé. Il s’agit ici d’une version du smartphone de Samsung avec 256 Go de stockage. Pour rappel, seulement 190 modèles seront disponibles en France, dont l’un à gagner sur Frandroid.com.

Nos photos du Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Édition