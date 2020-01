Samsung Neon officialisé, l’humain artificiel est aussi ambitieux que flou

Le projet d'« humain artificiel » de Samsung, Neon, a été officialisé au CES 2020 à Las Vegas. Il s'agit essentiellement d'avatars très réalistes et intelligents créés par ordinateur. Le concept est particulièrement ambitieux... mais également assez flou pour l'instant.

« Neon, notre premier humain artificiel est ici. Neon est un être virtuel généré par ordinateur qui ressemble et se comporte comme un vrai humain, avec la capacité de montrer ses émotions et son intelligence. » Voici ce que l’on peut lire sur le site officiel de l’ambitieux projet propulsé par Samsung et officialisé au CES 2020.

C’était en effet l’une des grosses annonces attendues du côté de chez Samsung dans le cadre du salon de Las Vegas : Neon, un projet « d’humain artificiel ». La filiale du géant coréen spécialisée dans la recherche, STAR Labs, a ainsi présenté ce concept qui promet d’être révolutionnaire, mais qui reste encore assez flou.

Ambitieux et flou à la fois

Dans un communiqué cité par The Verge, le patron de Star Labs, Pranav Mistry, raconte que « Neon est comme une nouvelle forme de vie », avant d’ajouter : « il y a des millions d’espèces sur notre planète et nous souhaitons en ajouter une de plus ». Il s’agit là d’une explication assez vague.

Sur le site officiel, il est expliqué que Neon n’est pas un assistant intelligent qu’on interpelle par la locution « Hey Neon ». Chaque avatar peut avoir son propre prénom, sa propre identité. « Pas une interface vers Internet. Pas un lecteur de musiques. Juste, un ami ». En outre, les avatars Neon peuvent parler plusieurs langues, ils peuvent se connecter et apprendre plus sur nous, gagner des compétences.

Comment pourrons-nous exploiter concrètement Samsung Neon dans la vie de tous les jours ? Difficile à dire pour le moment. Quoique, les équipes chargées du projet imaginent déjà des entreprises qui souscriraient un abonnement Neon pour qu’un avatar représente leurs services. « Au fil du temps, les Neon travailleront comme présentateurs à la télévision, porte-parole ou acteurs de cinéma ; ou ils peuvent simplement être des compagnons ou des amis ».

Enfin, The Verge souligne dans le communiqué que les vidéos que nous avons déjà pu apercevoir du projet Neon ne sont pas contractuelles. « Les scénarios présentés sur notre stand au CES et dans nos contenus promotionnels sont fictifs et simulés à des fins d’illustration seulement » explique Samsung. La révolution semble intéressante, mais encore loin d’être prête.