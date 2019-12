Avec NEON, Samsung compte lancer un « humain artificiel » au CES 2020

Samsung a commencé à teaser une nouvelle intelligence artificielle baptisée NEON que la marque qualifie d'humaine et qu'elle présentera officiellement lors du CES de Las Vegas.

Il y a bientôt trois ans, lors du lancement des Galaxy S8 et S8+, Samsung dévoilait par la même occasion son propre assistant vocal baptisé Bixby. Un assistant que l’on retrouve sur les smartphones de la marque, mais également ses tablettes en attendant la sortie — un jour peut-être — de son enceinte connectée Galaxy Home.

Néanmoins, le constructeur coréen ne compte pas s’arrêter là dans le domaine de l’intelligence artificielle et a déjà annoncé avoir des projets à présenter la semaine prochaine, lors de l’ouverture du CES de Las Vegas. Samsung devrait en effet profiter du salon américain de l’électronique pour dévoiler NEON, une nouvelle intelligence artificielle développée par Samsung Technology and Advanced Research Lab (STAR Lab), comme le rapporte le site GSM Arena.

Pour l’heure, les informations au sujet de cette intelligence artificielle sont plutôt éparses. Une vidéo mise en ligne sur YouTube ne permet ainsi que de découvrir le logo de Samsung NEON.

Sur son compte Twitter, Samsung va cependant un peu plus loin, annonçant que NEON est un « humain artificiel ». Néanmoins, Samsung précise que NEON n’a rien à voir avec Bixby « ou quoique ce soit que vous ayez déjà vu ».

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

