Samsung Neon : que devons-nous attendre du projet d’humain artificiel ?

Voilà qu'une ombre mystérieuse plane sur le CES 2020, Samsung pourrait y dévoiler un mystérieux projet d'humain artificiel. De quoi attiser notre curiosité à quelques jours de l'ouverture du plus grand salon tech au monde.

Depuis quelques mois, une filiale de Samsung nommée STAR Labs évoque un projet nommé « Neon », un « humain artificiel » qui sera dévoilé au CES 2020. Nous en avons déjà parlé.

Samsung n’a pas impressionné son monde avec son assistant Bixby, longtemps exclusivement accessibles aux locuteurs anglais et coréens, l’assistant s’est fait complètement dépasser par Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri. Le constructeur coréen n’a pas réussi à nous convaincre dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, nous avons très peu de détails officiels, mais la plupart des indices pointent vers l’annonce d’une sorte de technologie d’avatar numérique : un humain en images de synthèse réaliste avec lequel les utilisateurs peuvent interagir. Ce dernier pourrait être utilisé à des fins de divertissement ou par des entreprises pour créer des réceptionnistes numériques, un service client, etc.

Samsung a veillé à ne pas le décrire comme un assistant vocal ou une intelligence artificielle. Au lieu de cela, l’entreprise coréenne utilise des termes comme « humain artificiel » ou « être artificiel » pour décrire son projet.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

— NEON (@neondotlife) December 26, 2019