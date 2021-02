Apple met son cador de l’ingénierie à la tête de son pôle AR/VR

Fin janvier Apple annonçait que son ingénieur en chef, Dan Riccio, laisserait sa place pour se consacrer à un projet alors un brin mystérieux. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’on en sache plus. D’après Bloomberg, l’intéressé est désormais chargé de superviser le développement d’appareils d’AR et de VR.

On s’en doutait un peu, mais la chose se confirme, Dan Riccio aurait été placé par Tim Cook à la tête de l’équipe d’ingénieurs chargée du développement de produits d’AR et de VR. Le mois dernier, le VP de l’ingénierie d’Apple laissait en effet sa place à son collègue à John Ternus pour se consacrer à un « nouveau projet ». Apple n’en dévoilait toutefois pas plus, laissant simplement entendre par quelques phrases ampoulées que Dan Riccio serait en charge d’un projet ambitieux.

D’après les informations de Bloomberg, qui a pu échanger avec des personnes mises dans le secret, l’intéressé serait bien chargé d’encadrer la conception d’appareils de réalité virtuelle et augmentée. On pense en premier lieu au projet Apple Glass, faisant l’objet de rumeurs insistantes ces derniers mois. Contacté par le média américain, Apple n’a toutefois pas souhaité faire de commentaire.

Dan Riccio, la personne supplémentaire dont le projet AR/VR d’Apple a besoin ?

Comme le rappelle Bloomberg, ce projet est actuellement mené au jour le jour par un autre VP : Mike Rockwell, qui dirige une équipe constituée de plus d’un millier d’ingénieurs. Malgré cet effectif, le projet a rencontré certains problèmes de développement. En ajoutant Dan Riccio au sommet de l’organigramme, Tim Cook espère probablement que son expertise pourra aider.

L’appareil en cours d’élaboration pourrait quoi qu’il en soit être équipé d’écrans développés en interne par Apple. D’après Nikkei, la marque aurait d’ailleurs signé un contrat avec son partenaire taïwanais TSMC pour la fabrication de dalles Micro OLED imprimées directement sur des wafers (ces fines plaques de silicium sur lesquelles sont gravés les processeurs, entre autres). Cette méthode permettrait la fabrication d’écrans beaucoup plus fins, légers et surtout économes en énergie : la combinaison parfaite pour des lunettes de réalité augmentée.

Si les informations de Nikkei sont justes, la conception de ces écrans Micro OLED est probablement menée par Johny Srouji, l’ingénieur en charge des processeurs et modems chez Apple, qui s’est récemment vu confier le développement en interne de dispositifs d’affichage et de caméras. Notons qu’Apple continue par ailleurs de travailler sur des dalles MicroLED, plus classiques, notamment au sein d’une usine située à proximité de son siège californien.