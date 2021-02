Apple : le casque de réalité mixte serait un ambitieux et onéreux concentré de technologies

Le média The Information publie de nombreuses informations concernant le casque de réalité mixte (AR et VR) sur lequel travaillerait Apple. L'appareil est bien parti pour embarquer une foultitude de technologies... et aussi pour coûter très cher.

Voilà un moment que l’on entend parler d’un casque de réalité mixte — réalité virtuelle (VR) + réalité augmentée (AR) — sur lequel plancherait Apple. Or, The Information révèle nombre d’informations intéressantes sur ce projet. Le média cite une source bien informée sur le sujet et indique avoir eu accès à des images internes. Tout en gardant en tête que certaines choses peuvent changer d’ici la commercialisation du produit finalisé, il y a plusieurs éléments intéressants à retenir.

Tout d’abord, notez que l’appareil se doterait d’une douzaine de caméras et de deux écrans 8K. Un beau programme. Côté design, les documents qu’a pu observer The Information montrent un casque recouvrant complètement le crâne.

Apple réutiliserait les technologies de ses autres produits

Grâce aux écrans évoqués, le porteur du casque pourra profiter de fonctionnalités purement VR, soit jouir de la réalité augmentée où les éléments virtuels et réels interagissent. Concernant, les caméras, elles serviront à traquer les mouvements des yeux de l’utilisateur, ses gestes de la main également et aussi à bien lui retranscrire le monde réel qui l’entoure.

À cela s’ajouteraient des capteurs LiDAR déjà introduits sur les iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPad Pro. Sa mission sera toujours d’évaluer les distances pour mieux gérer l’emplacement des éléments virtuels affichés lors des usages AR. Apple réexploiterait aussi une technologie de ses AirPods Pro et AirPods Max pour la spatialisation du son. Les arceaux seront par ailleurs interchangeables, comme c’est le cas sur le casque audio présenté en décembre par la pomme.

Comme pour ses iPhone et ses récents ordinateurs, Apple s’appuierait sur une puce conçue maison pour propulser son casque de réalité mixte.

Un prix de 3000 dollars et une sortie en 2022

En réexploitant de la sorte le savoir-faire acquis sur ses autres produits, Apple semble bien parti pour faire de ce prochain appareil un concentré de technologies. Personne ne tombera donc de sa chaise en apprenant que le casque de réalité mixte de la pomme devrait coûter aux alentours de 3000 dollars. Très clairement, le grand public ne sera pas ici le public ciblé par la firme. La communication sera très certainement axée sur le monde du travail.

Enfin, The Information précise que, d’après les images consultées, le développement du casque en question semble avoir bien avancé et table sur une sortie à l’horizon 2022.