Le VP de l’ingénierie chez Apple travaille en douce sur un projet secret

Sur quoi peut bien travailler Dan Riccio ? Seul Tim Cook le sait. Senior VP de l'ingénierie chez Apple depuis 2012, l'intéressé laisse sa place pour se concentrer sur un nouveau et mystérieux projet... en ayant pour seule supervision celle du taulier de la marque à la pomme.

Du changement de taille chez Apple. Dans un communiqué publié le 25 janvier, la firme de Cupertino annonce coup sur coup que Dan Riccio cède à son camarade John Ternus la direction de l’équipe d’ingénierie d’Apple, mais aussi que l’intéressé entame désormais « un nouveau chapitre ». En l’occurrence, cela prend la forme d’un « nouveau projet », pour lequel Dan Riccio devra rendre régulièrement compte à Tim Cook, lit-on.

Reste maintenant à savoir de quoi il pourrait s’agir. En mettant à la tête de cette initiative une pointure comme Dan Riccio, on imagine que ce projet est probablement ambitieux, mais pour l’heure Apple reste fidèle à sa discrétion habituelle.

Dan Riccio pour booster un projet au long cours ?

Plusieurs pistes peuvent néanmoins être lancées. D’après des rumeurs insistantes, Apple travaillerait à la fois sur un dispositif de réalité augmentée ou virtuelle, mais aussi une voiture électrique dotée d’une nouvelle technologie de batterie. En plaçant Dan Riccio à la tête d’une de ces initiatives, Apple pourrait vouloir en accélérer le développement tout en s’assurant d’orienter dans le bon sens un projet entièrement nouveau grâce à un vétéran. Entré dans l’entreprise en 1998, Dan Riccio a participé à la conception de produits allant de la première génération d’iMac au premier iPhone 5G, en passant par l’iPad ou encore l’AirPods Max.

Plus modestement, l’ingénieur pourrait également s’être vu confier le développement d’un nouveau casque audio à réduction de bruit actif. Un produit qui pourrait être potentiellement moins coûteux que l’AirPods Max et mieux concurrencer le WH-1000XM4 de Sony, par exemple.

Dans l’organigramme, Dan Riccio reste néanmoins VP of engineering et continuera à « jouer un rôle déterminant dans le façonnement de l’avenir des produits Apple ». « À présent, j’ai hâte de faire ce que j’aime le plus : consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux qui m’enthousiasme au plus haut point », a indiqué l’intéressé. Un projet auquel il pourra effectivement se consacrer pleinement en déléguant (provisoirement ?) ses responsabilités à John Ternus. Présent chez Apple depuis 2001, dans l’équipe gérant les produits de la gamme Mac, il avait pris en importance auprès du public lors de l’annonce des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air M1 cet automne. Un signe déjà annonciateur de sa future promotion.