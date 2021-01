AirPods Max : 5 W pendant 5 minutes et vous êtes tranquille

Pour la promotion de son stand de recharge, une agence de design a vérifié point par point les promesses d'Apple en matière d'autonomie et de recharge pour son casque AirPods Max. Bilan : il est effectivement capable de tenir 20 heures sur batterie... mais permet aussi de vous donner 1h30 d'écoute après seulement 5 minutes de recharge, même avec le vieux bloc 5 W.

Nous avons testé et globalement apprécié l’AirPods Max. Le premier casque sans-fil d’Apple délivre une expérience sonore de haute volée, un système de réduction de bruit actif efficace tout en affichant une autonomie généreuse que nous avons estimée à presque 24 heures dans certains cas, soit nettement plus que les 20 heures annoncées par Apple. La semaine dernière, une agence de design a souhaité aller plus loin en publiant (pour la promotion de son propre stand de recharge) une enquête très fouillée confirmant pratiquement point par point la plupart des promesses d’Apple concernant l’autonomie et la recharge de son AirPods Max.

L’occasion de découvrir, par exemple, que le casque d’Apple se contente d’une puissance de 3,2 W maximum. De quoi lui permettre d’être rechargé dans de bonnes conditions par n’importe quel chargeur. Le bloc 5W (fournis il y a encore quelques mois avec les Apple Watch et certains iPhone) peut ainsi vous permettre, au même titre que les chargeurs de 12 ou 18 W, plus récents et puissants, de regagner une heure et demie d’autonomie en seulement 5 minutes sur secteur.

Apple droit dans ses bottes

« Pour tester cette annonce d’Apple, nous avons chargé les AirPods Max entièrement vidés pendant exactement 5 minutes. Cela nous a donné 1 heure et 39 minutes d’écoute, en jouant le Top 100 mondial sur Apple Music à 75 % de volume avec une avec l’ANC active », explique Alexander Leiminer, co-fondateur de l’agence floating pixels, responsable de l’étude. « En ce qui concerne les différents chargeurs, nous n’avons pas constaté de différence entre eux, probablement parce que les AirPods Max ne se chargent qu’à un maximum de 3,2 watts. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de savoir quel chargeur vous utiliserez — presque n’importe lequel fera l’affaire », poursuit plus loin l’intéressé.

Sur l’autonomie en elle-même, l’agence confirme nos observations. « Lors de notre test, nous avons utilisé des AirPods Max entièrement chargés et avons joué en boucle sur un iPhone la playlist du Top 100 mondial d’Apple Music. Nous avons augmenté le volume à 75 % avec la suppression l’ANC active. Les AirPods Max ont tenu environ 22 heures, avant de s’éteindre et de se déconnecter de l’iPhone ». Quant à la décharge en mode stationnaire, elle se situerait aux environs de 5 % de batterie en moins toutes les 12 heures. Une estimation qui reste identique lorsque l’AirPods Max est rangé dans sa Smart Case.

Source : floating pixels

Découverte intrigante par contre : l’affichage du pourcentage de batterie de l’AirPods Max pourrait être en partie tronqué. « Il a fallu plus d’une heure pour passer de 100 % à 99 %, alors que le reste du graphique montre une décharge plus linéaire », observe Alexander Leiminer. « Le même comportement peut être observé à la fin, lorsqu’il a fallu environ 1 heure pour passer de 1 % à 99 % ». Il se pourrait cependant que cette bizarrerie soit simplement due à la méthode d’affichage choisie par Apple et non au comportement de l’AirPods Max en lui-même. Difficile par contre de savoir pourquoi Apple a choisi d’afficher le pourcentage d’autonomie restante de cette façon.

Si vous souhaitez vous plonger plus en profondeur dans les mesures réalisées par l’agence floating pixels, n’hésitez pas à consulter le compte-rendu touffu partagé sur Medium.