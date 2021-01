Apple préparerait une nouvelle Apple TV avec un service gaming plus ambitieux

Selon le site The Verifier, Apple préparerait bien une amélioration de son Apple TV pour fin 2021. Et le boîtier multimédia serait plus tourné que jamais vers le jeu vidéo avec une montée en gamme de la proposition.

Voilà plusieurs années que l’on attend une nouvelle mouture de l’Apple TV. Le boîtier multimédia à tout faire ou presque de la marque à la pomme n’a plus connu de mise à jour majeure depuis l’intronisation du modèle Apple TV 4K en 2017. Celui-ci améliorait également le processeur (de l’A8 à l’A10X Fusion), mais le fonctionnement restait identique à celui de la 4e génération, sortie en 2015 et qui avait apporté tvOS ainsi que les apps à télécharger plus facilement.

Une nouvelle version serait enfin en approche. Son annonce est murmurée depuis longtemps, mais la pandémie paraît avoir retardé l’échéance. Selon les rumeurs, l’appareil devrait passer à la puce A12 plus rapide et plus économe aussi, voir son stockage de base gonfler un peu (de 64 Go à 128 Go, voire davantage) et disposer d’une nouvelle télécommande repensée.

Un événement dédié à Apple TV

Le site The Verifier, relayé par AppleTrack, pense avoir des informations supplémentaires à ce sujet. Le blog israélien avance qu’un événement totalement dédié à l’Apple TV pourrait même être programmé pour le dernier trimestre 2021 (avec la possibilité d’être décalé à 2022).

Mais cette « keynote » n’aurait pas pour seul but de dévoiler un nouveau boîtier multimédia connecté. Ce sont tous les services embarqués qui seraient mis à l’honneur. De quoi fêter évidemment les deux ans d’Apple TV+, le service de streaming vidéo maison, de présenter tvOS 15 dont on aura sans doute déjà eu un aperçu lors de la conférence WWDC qui se tient habituellement en juin (mode enfant, temps d’écran, guide améliorée, etc.), mais aussi une possible évolution d’Apple Arcade, le service de jeux sur abonnement.

Une montée en gamme d’Apple Arcade

Baptisé Apple Arcade+, pour montrer sa différence par rapport à l’actuel service payant, celui-ci focaliserait bien plus sur des jeux vidéo de type console. « Les premiers éléments révèlent que la société a noué des contacts avancés avec des acteurs majeurs de l’industrie afin qu’ils proposent des jeux en dehors des Xbox, PlayStation ou du PC », avance The Verifier.

Pour aller plus loin

Apple Arcade : les 12 jeux que vous devez absolument essayer

Rien ne laisse entrevoir la portabilité de gros blockbusters sur l’Apple TV, qui n’aurait de toute façon certainement pas la puissance adéquate pour faire tourner un Cyberpunk 2077 ou même un FIFA 21, ou devrait alors faire une très sérieuse montée en gamme du matériel. Mais comme Apple l’a déjà fait avec Ubisoft, qui a conçu Rayman mini, Sega qui a délivré des aventures de Sonic, Capcom, Konami ou encore Square Enix, d’autres grands noms de l’industrie pourraient venir proposer des exclusivités adaptées à la puissance renforcée du support.

Difficile d’imaginer cependant qu’Apple puisse proposer une déclinaison d’un service qu’elle peine à doper. Pourtant tout est fait depuis des mois pour offrir une offre de qualité. Le catalogue a été nettement renforcé et chaque semaine de nouveaux jeux arrivent. La firme de Cupertino s’est attaché les services de studios indépendants de renom comme Hello Games (No Man’s Sky, The Last Campfire) ou des éditeurs en vogue tels Devolver (Fall Guys, Serious Sam) qui lui ont concocté des jeux inédits.

Interrogé sur le sujet, Apple, qui ne communique pas le nombre d’abonnés, a toujours confié ne pas être attiré par le blockbuster ultime à ajouter à son offre et préférer miser sur l’assiduité du joueur. Mais la quête du plus grand nombre reste importante. Pouvoir proposer un catalogue plus alléchant, avec des jeux promis par des acteurs de renom, serait un atout indéniable pour booster un service qualitatif et varié, mais peut-être trop porté vers le jeu casual et familial pour certains.