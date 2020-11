Oppo dévoile des lunettes de réalité augmentée assez design

Les Oppo AR Glass 2021 ont des allures de lunettes de soleil, mais elles sont pourtant prêtes pour la réalité augmentée. Lors de son événement Inno Day ce mardi, Oppo a présenté son nouveau modèle compatible 5G, voulu plus compact, léger et puissant.

Si la star des Inno Day, une conférence en ligne organisée par Oppo, a été le smartphone déroulable Oppo X 2021, le fabricant chinois a aussi sorti de sa besace de nouvelles lunettes connectées de réalité augmentée.

Les Oppo AR Glass 2021 succèdent à la première tentative dévoilée l’an dernier par la firme. Mais la première version s’apparentait davantage à un casque qu’à de véritables montures. Cette fois-ci, le design a été repensé pour avoir davantage des allures de lunettes de soleil.

De multiples capteurs et la 5G

Promises compactes et 75 % plus légères que leurs aînées, les Oppo AR Glass 2021 sont plus élancés que la majorité des prototypes que l’on peut voir fleurir. Elles embarquent deux dalles OLED de 0,71 pouce à la place de verres. Elles sont également équipées de multiples capteurs, dont un capteur de profondeur ToF, un capteur RGB et deux caméras fisheye. Ce sont ces dernières qui vont permettre la prise en charge de multiples interactions gestuelles, « même les plus subtiles », annonce Oppo.

Through increased sharpness, brightness and a semi-open rear cavity acoustic design, #OPPOARGlass2021 'Birdbath' optical solution creates a home-theater experience equivalent to watching 90-inch screen from 3 meters away. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/ubMeZuAdKB — OPPO (@oppo) November 17, 2020

La possibilité de les connecter à un Oppo Find X2 Pro

À cela s’ajoutent une technologie embarquée pour la géolocalisation et une technologie optique baptisée Birdbath pour une expérience totalement immersive en donnant l’impression d’avoir un grand écran sous les yeux. Le fabricant asiatique promet ainsi un calcul ultra rapide de la localisation pour ajuster parfaitement la réalité augmentée à notre environnement.

Les Oppo AR Glass 2021 fonctionneront évidemment avec l’aide de la reconnaissance vocale et sont compatibles avec le futur réseau 5G. Et si toute cette puissance ne vous suffit pas, les lunettes pourront être connectées à un smartphone Oppo Find X2 Pro via un câble USB-C pour déployer encore plus de possibilités.

Oppo n’a pas communiqué de date de sortie ni de prix pour ses lunettes de réalité augmentée.