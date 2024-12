Ces montres de sport peuvent désormais suivre l’une des disciplines les plus tendances du moment

Partenaire de Hyrox, Amazfit a mis à jour ses montres pour leur permettre de suivre cette discipline aux épreuves polyvalentes.

L’écran d’entraînement de l’Amazfit Cheetah // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après le CrossFit qui a fait les beaux jours des salles de sport ces dernières années, c’est désormais le Hyrox qui séduit de plus en plus. Cette discipline qui mêle épreuves de course à pied et étapes de force a pour elle sa polyvalence.

Néanmoins, en raison des nombreuses disciplines proposées par la compétition — course à pied en intérieur, SkiErg, rameur, fentes marchées, sled push, sled pull, etc. — il n’était pas évident de paramétrer ses séances sur des montres de sport.

En septembre dernier, le constructeur chinois Amazfit a cependant conclu un partenariat avec l’organisation Hyrox afin d’intégrer directement des entraînements pour ce type d’enchaînement. Jusqu’à présent limitée aux seules Amazfit T-Rex 3, lancées en septembre dernier, la discipline se déploie à présent sur davantage de modèles grâce à une mise à jour.

Le HyRox pris en compte par davantage de montres Amazfit

Dans un communiqué publié ce lundi, Amazfit annonce que le Hyrox sera désormais intégré à trois autres montres connectées de la marque, l’Amazfit Balance, l’Amazfit Cheetah et l’Amazfit T-Rex Ultra.

En plus de l’ajout du Hyrox à ces trois montres, Amazfit a également annoncé l’arrivée d’un nouveau mode de musculation étoffé et du suivi de ski de randonnée sur l’Amazfit Cheetah Pro.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : Amazfit

Zepp en a également profité pour rendre gratuit son service Zepp Coach, basé sur l’intelligence artificielle, pour générer des plans d’entraînement de course à pied.