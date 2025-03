La montre connectée Amazfit GTR 3 Pro baisse son prix de 42 % sur Amazon tout en restant élégante

Pendant les ventes de printemps sur Amazon, la montre connectée Amazfit GTR 3 Pro vous propose toutes ses fonctions de santé et de suivi sportif pour 114,90 euros au lieu de 199,90 euros.

Apple et Samsung trustent le podium des montres connectées, mais des marques comme Amazfit proposent d’excellentes alternatives de smartwatch. Parmi elles, il y a le modèle GTR 3 Pro, une version premium accessible au tarif d’une montre plus classique pendant les ventes de printemps Amazon. Elle est efficace aussi bien sur le sport que sur la santé, avec des fonctions complètes dans les deux domaines.

Les points forts de l’Amazfit GTR 3 Pro

Un suivi GPS de qualité si vous faites de la course à pied

L’autonomie permet de l’utiliser durant plusieurs jours

Des fonctions de santé complète

Avant la promotion sur Amazon, l’Amazfit GTR 3 Pro était vendue 199,90 euros. En ce moment et jusqu’au 31 mars 2025 au soir, elle est à 114,90 euros.

Une montre qui combine élégance et endurance

Quand il s’agit des montres connectées, il y a deux écoles : les boitiers carrés et les boitiers ronds. Amazfit fait le choix du second avec la GTR 3 Pro, qui rappelle les toquantes mécaniques classiques et qui, du coup, se rapproche plus de la Samsung Galaxy Watch que de l’Apple Watch. La montre est dotée d’une dalle Amoled de 1,54 pouce pour une définition de 480 x 480 pixels avec un pic de luminosité à 1000 cd/m² pour rester visible en plein soleil.

Vous pouvez choisir d’allumer l’écran quand vous levez de poignet ou d’activer le mode always-on, même si ce dernier est plutôt énergivore. D’ailleurs, la batterie a une autonomie d’environ quatre jours en usage mixte, avec le fameux always-on activé. C’est intéressant, car c’est supérieur à ce que propose la concurrence. Quant à la recharge, notre test a mesuré 104 minutes pour la faire passer de 0 à 100 %.

Le sport et la santé à l’honneur sur l’Amazfit GTR 3 Pro

La montre fonctionne avec l’OS propriétaire Zepp OS, qui manque peut-être un peu de finitions. Il y a quelques ralentissements sur la navigation et vous ne pouvez pas installer d’applications tierces et devrez vous contenter de celles autorisées par Amazfit. Adieu donc Strava et Spotify, même s’il est possible d’exporter vos données sportives pour les lire avec les apps de votre smartphone.

Heureusement que la montre est plus efficace sur le sport et la santé. Vous avez un oxymètre et un cardiofréquencemètre pour mesurer vos performances sur 18 sports différents, mais aussi surveiller la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress. La montre connectée impressionne avec son suivi GPS précis et détecte même quand vous commencez vos petites foulées pour lancer automatiquement le suivi, si jamais vous oubliez de lefaire manuellement.

Toutes les fonctions de l’Amazfit GTR 3 Pro sont détaillées dans le test complet.

