Amazfit T Rex Ultra : cette montre connectée pensée pour les sorties sportives intenses est en promo sur Amazon

Envie de vous remettre à fond au sport ? Alors ce bon plan des ventes flash de printemps d’Amazon est fait pour vous : la Amazfit T Rex Ultra, une montre connectée axée sport et pensée pour les sorties extrêmes, est à 349,90 euros au lieu de 406,57 euros pour le moment.

Le fabricant chinois Amazfit a, lui aussi, cédé à la tendance en 2023 en lançant une version Ultra de ses montres connectées. Un modèle pensé pour les sorties intenses. S Zepp OS, certifié 10 ATM et dotée d’une robustesse de niveau militaire, l’Amazfit T Rex Ultra sera votre alliée pour vos séances de sport extrême à l’extérieur. Parfait pour les beaux jours qui pointent le bout de leur nez et ça tombe bien puisqu’elle voit son prix baisser de 50 euros sur Amazon, à l’occasion des ventes flash de printemps.

Trois points forts de l’Amazfit T Rex Ultra

Une robustesse de niveau militaire

Plus de 160 modes sport proposés

Une autonomie de 20 jours en utilisation classique

Au lieu de 406,57 euros, l’Amazfit T Rex Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 349,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazfit T Rex Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une robustesse à toute épreuve

Conçue pour résister aux environnements les plus hostiles, l’Amazfit T-Rex Ultra affiche une construction ultra-solide de niveau militaire, avec un boîtier en acier inoxydable. Résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres, elle vous accompagne aussi bien en montagne, sous l’eau ou en pleine expédition sans jamais faillir. D’autant plus qu’elle propose plus de 160 modes sport différents.

Et pas d’inquiétude pour lire son écran à l’extérieur. AMOLED, il est très lumineux, ce qui lui permet de rester lisible en plein soleil. Même chose côté autonomie puisque l’Amazfit T-Rex Ultra profite d’un mode d’économie d’énergie intelligent qui lui permet un suivi constant de vos activités sans compromettre son autonomie.

En dehors des sorties sportives, la montre connectée peut tenir jusqu’à 20 jours en usage classique.

Suivi sportif avancé

Côté performances, elle embarque un suivi précis des sports extrêmes grâce à une localisation multi-GNSS pour un positionnement fiable partout dans le monde. Ajoutez à cela une analyse poussée de votre condition physique et vous obtenez un véritable allié pour repousser vos limites en toute sécurité.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

